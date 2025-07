O Palmeiras finalizou, no início da tarde desta terça-feira (15), a preparação para o duelo contra o Mirassol, primeiro após a disputa do Mundial. Cria da Academia, Vitor Reis visitou os companheiros durante férias no Manchester City, enquanto Abel Ferreira realizou ajustes finais na escalação para o retorno do Brasileirão.

continua após a publicidade

+ Palmeiras apresenta reforço, mira contratações, mas convive com assédio europeu

O elenco alviverde aprimorou construção de jogadas no início das atividades. Na sequência, realizou trabalho de cruzamentos e finalizações, e fechou com treinamento recreativo.

Lesionado desde a disputa do Mundial, o lateral-direito Augustín Giay segue em tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance por conta de dores no joelho. O zagueiro Murilo, com problema muscular na coxa, também permanece em recuperação. A dupla está fora do próximo compromisso do Verdão.

continua após a publicidade

Piquerez, recuperado de uma cirurgia dentária, e o meia-atacante Mauricio treinaram normalmente com o restante do grupo e estão à disposição da comissão técnica.

Cria da Academia, o zagueiro Vitor Reis visitou companheiros do Palmeiras na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Gómez comemora chegada de Ramón Sosa ao Palmeiras

Capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez foi peça-chave para destravar as negociações com Ramón Sosa, primeiro reforço do clube para o segundo semestre. Companheiros de seleção paraguaia, o zagueiro manteve contato direto com o atacante, que aceitou deixar a Premier League para apostar no projeto esportivo do Verdão.

continua após a publicidade

- Eu fico feliz por ter um companheiro do Paraguai, é a primeira vez que acontece desde que cheguei aqui. Ele é um jogador que vai nos ajudar muito e ajudar o Palmeiras a ser cada vez melhor. É muito bom jogador e melhor ainda como pessoa, como ser humano. Acho que isso é fundamental aqui no clube, nós sempre trabalhamos para cada dia sermos melhores não só no futebol, mas também na vida. Então, acho que ele vai nos ajudar e nós também vamos ajudá-lo para seguirmos crescendo juntos - comentou Gómez.

Provável escalação do Palmeiras

Com isso, a provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Mirassol tem: Weverton; Mayke (Rocha), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Mauricio; Allan, Facundo Torres e Vitor Roque.

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), para enfrentar o Mirassol, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 22 pontos, o Verdão ocupa a quinta colocação, cinco pontos atrás do líder Flamengo, que tem dois jogos a mais.