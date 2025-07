O Palmeiras voltou ativo do Mundial de Clubes e apresentou Ramón Sosa, primeiro reforço para o segundo semestre, no início da tarde da última segunda-feira (14). Oitava contratação do clube na temporada, o atacante chega para ocupar a lacuna deixada por Paulinho, que passará por uma nova cirurgia na perna após o término da competição.

Ao mesmo tempo em que anuncia contratações, o Palmeiras segue atento ao mercado em busca de novas peças. Ainda em maio, o técnico Abel Ferreira revelou o desejo de contar com um substituto para o jovem Estêvão, negociado com o Chelsea. Sosa, que atua preferencialmente pelo lado direito do ataque, chega justamente para preencher essa função, vaga desde a saída do camisa 10.

— Não quero nenhum jogador para disputar o Mundial. Tenho os jogadores que eu quero e quando o Estevão sair espero ter uma reposição para a posição dele — afirmou o treinador durante coletiva.

Até o momento, o clube monitora algumas possibilidades no mercado, mas mantém o foco em segurar o elenco, ao menos, até o fim do ano. A bonificação esportiva conquistada no Mundial, por sua vez, abre novas possibilidades para a diretoria, já que o montante não está contemplado no orçamento total do clube para 2025.

A classificação até as quartas de final do Mundial rendeu um lucro total de pouco menos de R$ 220 milhões aos cofres do Verdão, incluindo premiação por participação e metas por desempenho.

Piquerez atrai o interesse do futebol europeu

Um dos destaques do Palmeiras no Mundial, Piquerez atrai o interesse de diversos clubes do futebol europeu, entre eles a Juventus. A cidadania italiana do jogador aparece como um facilitador em uma possível negociação, já que o lateral não ocuparia vaga de estrangeiro no elenco.

O Palmeiras ainda não recebeu propostas oficiais e não pretende liberar o atleta nesta janela de transferências. Além de ser peça central no esquema de Abel Ferreira, o uruguaio tem como substituto natural apenas Vanderlan, que enfrentou diversas dificuldades na eliminação para o Chelsea, nas quartas de final do Mundial.

A reportagem do Lance! entrou em contato com pessoas ligadas ao jogador, que afirmam que ele recebeu algumas sondagens nas últimas semanas. A competição realizada nos Estados Unidos serviu como vitrine, assim como para outros jogadores do elenco, mas o Palmeiras não pretende perder novos nomes em 2025, exceto em uma "oportunidade única de mercado".

Piquerez durante partida do Palmeiras (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Mayke revela prioridade

De acordo com apuração da reportagem do Lance!, Mayke mantém o Palmeiras como prioridade para a próxima temporada, mas deseja ter mais minutos em campo — algo que não encontrou em 2025.

Com contrato válido até dezembro deste ano, o lateral-direito está no radar do Santos, que tem interesse em contar com o jogador ainda nesta temporada. A diretoria do Palmeiras, até o momento, não iniciou tratativas para renovar o vínculo, apesar da boa relação entre o atleta e o técnico Abel Ferreira.

A direção alviverde, no entanto, não pretende liberar o jogador antes do término do atual contrato e vê Mayke como uma peça importante dentro do elenco para a reta final decisiva da temporada.

