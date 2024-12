Palmeiras assina contrato de patrocínio máster com casa de apostas esportivas

O Palmeiras assinou, na madrugada desta terça-feira (24), o contrato de patrocínio máster com a casa de apostas esportivas Sportingbet. O acordo, que passa a valer em 2025, terá duração de três anos, com a possibilidade de ser prorrogado por mais um ano. A informação foi publicada pelo "Ge".

continua após a publicidade

➡️ Mais efetivo? Confira a comparação entre Paulinho e os centroavantes da Era Abel

A Sportingbet pagará um valor fixo de R$ 100 milhões por temporada, com a possibilidade de bônus por metas esportivas, que podem elevar o montante para cerca de R$ 170 milhões anuais.

Conforme o Lance! publicou anteriormente, o anúncio oficial acontecerá apenas em 2025, durante o lançamento do novo uniforme do clube paulista. O Palmeiras espera conseguir chegar a uma arrecadação recorde por temporada somando os outros espaços da camisa que ainda não foram vendidos, como mangas e omoplatas.

continua após a publicidade

Contrato com a Crefisa se encerra no final deste ano (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Diferentemente do contrato com a Crefisa e a FAM, empresas de Leila Pereira, o novo acordo inclui cláusulas de reajuste nos valores com base nas taxas de inflação do Brasil durante a vigência. Outra distinção do contrato da Sportingbet para o da Crefisa é que agora o patrocínio vai contemplar tanto o time masculino quanto o feminino.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

A chegada da Sportingbet marca a saída das empresas de Leila, que patrocinaram o clube nos últimos 10 anos. Atualmente, o Palmeiras recebe R$ 81 milhões fixos por ano, podendo chegar a R$ 120 milhões com bônus por conquistas esportivas.