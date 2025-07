Agenda do Palmeiras hoje (15/07/2025); curtinhas do L!

De volta ao Brasil após a disputa do Mundial de Clubes, o Palmeiras segue a preparação para o confronto contra o Mirassol, válido pelo Campeonato Brasileiro. O elenco comandado por Abel Ferreira ocupa a quinta colocação na tabela de classificação, cinco pontos atrás do líder Flamengo (com um jogo a menos em relação ao rival).

Última contratação realizada pelo Palmeiras, Ramón Sosa participou normalmente das atividades com o restante do elenco e aguarda liberação no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para estar à disposição da comissão ténica.

Agenda do Palmeiras

O elenco do Palmeiras retorna às atividades nesta terça-feira, focado na reta final de preparação para o retorno do Brasileirão. Murilo, com problema muscular, e Giay, com dores no joelho, seguem sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) e estão fora da partida de quarta-feira.

Com isso, a tendência é que Bruno Fuchs forme dupla de zaga com o capitão Gustavo Gómez, enquanto Mayke e Marcos Rocha disputam uma vaga na lateral direita.

Crias da Academia em campo

O time sub-17 do Palmeiras enfrenta o Botafogo nesta terça-feira (15), às 16h (de Brasília), na Arena Barueri, pela décima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da categoria. A partida terá transmissão da TV oficial do clube.

Líder isolado da competição com 22 pontos, o Verdão já disputou nove jogos, somando sete vitórias, um empate e apenas uma derrota. A equipe marcou 18 gols ao todo e sofreu nove até o momento.

O Palmeiras vem embalado por cinco vitórias consecutivas na competição. Na última rodada, venceu o Flamengo por 2 a 1, de virada, fora de casa. Os gols foram marcados por Juan Gabriel e Juan Francisco.

Campo do CT segue em reforma

Alguns dos campos da Academia de Futebol passam por troca do gramado sintético, em operação realizada pelo clube como parte da manutenção do espaço. Com isso, o elenco realiza a preparação para o próximo compromisso nos campos naturais do CT.

A partida de quarta-feira marca o retorno da equipe ao estádio após a viagem aos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes. Ao todo, o Verdão ficou pouco menos de 50 dias longe de casa. A última partida na arena foi a goleada por 6 a 0 sobre o Sporting Cristal, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Palmeiras realiza reforma no gramado da Academia de Futebol (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Calendário do Verdão