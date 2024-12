Palmeiras faz proposta por Andreas Pereira, e Fulham define data para resposta

O Palmeiras deu mais um passo para a contratação de Andreas Pereira. O clube enviou uma proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 128,9 milhões na atual cotação) e aguarda uma reposta do Fulham nos próximos dias, após as rodadas de "Boxing Day", período com jogos do Campeonato Inglês após o Natal.

A informação foi veiculada no 'Ge' e 'Itatiaia'. O Palmeiras sonha com a contratação do meia para a próxima temporada. O jogador de 28 anos é titular da equipe inglesa e é visto internamento como um jogador importante para o elenco.

Com isso, o Fulham quer tomar uma decisão sobre o futuro do jogador a partir da virada do ano. A postura do Palmeiras na negociação agradou Andreas Pereira, que se sentiu valorizado pelo clube alviverde.

O jogador disputou 15 partidas na atual edição da Premier League e marcou dois gols. O Fulham ocupa a nona colocação do torneio, e seus dois próximos jogos serão contra o Chelsea, no dia 26, e contra o Bournemouth, no dia 29.

Andreas Pereira é alvo do Palmeiras para a próxima janela de transferências (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Concorrência por Andreas Pereira

Outros clubes da Europa já demonstraram interesse na contratação do meia brasileiro. Na última janela de transferências, o Fulham recusou propostas do Olympique de Marselha, da França, e do Nottingham Forest, também da Inglaterra.

O jogador defende o Fulham desde 2022, anteriormente estava no Flamengo. Em 2021, Andreas Pereira esteve em campo na vitória do Palmeiras por 2 a 1 contra o clube carioca, em Montevidéu, que deu o título da Libertadores ao Verdão. Naquela partida, o jogador ficou marcado por perder a bola para Deyverson entrar na área e marcar o gol da vitória, já na prorrogação da decisão.