Palmeiras pode gastar até R$ 412 milhões em janela histórica

O Palmeiras está disposto a gastar uma fortuna na janela de transferências. Após fechar com o atacante Facundo Torres, o clube alviverde se movimenta para contratar Paulinho, do Atlético-MG, e o meia Andreas Pereira, do Fulham. O valor total desembolsado pode superar R$ 412 milhões.

continua após a publicidade

➡️Palmeiras assina contrato de patrocínio máster com casa de apostas esportivas

Facundo Torres foi contratado pelo Palmeiras, vindo do Orlando City. Com 24 anos, o jogador custou 12 milhões de dólares (aproximadamente R$ 72 milhões) fixos aos cofres do Verdão, e esse valor pode ser acrescido de até 2 milhões de dólares (cerca de R$ 12 milhões) com variáveis.

A equipe de Abel Ferreira deve ter ainda mais reforços para a próxima temporada. O clube alviverde encaminhou a contratação de Paulinho, atacante do Atlético-MG. Segundo as informações obtidas pelo Lance!, a negociação do jogador de 24 anos deve ser a mais cara da história do Verdão, custando cerca de 18 milhões de euros (R$ 115 milhões), além do envio de dois atletas ao Galo: Patrick, volante do time sub-20, e Gabriel Menino.

continua após a publicidade

O meia Andreas Pereira também está no radar do Palmeiras. O clube enviou uma proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 128,9 milhões na atual cotação) e aguarda uma resposta do Fulham, da Inglaterra, nos próximos dias, a transferência pode desbancar Paulinho e ser a mais cara da história do Verdão. O retorno deve chegar após a rodada de "Boxing Day", período com jogos da Premier League pós-Natal. A informação foi veiculada por "Ge" e "Itatiaia".

Andreas Pereira é um dos alvos do Verdão(Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Janela histórica do Palmeiras

Na próxima temporada, o Verdão terá a missão de disputar o Campeonato Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e o Super Mundial de Clubes da Fifa, que será nos Estados Unidos, no meio do ano. A necessidade de ter um elenco vasto para tantos jogos fez o Palmeiras ter uma postura mais agressiva no mercado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Jogadores experientes deixaram o elenco no final deste ano. O atacante Dudu, de 32 anos, acertou com o Cruzeiro, enquanto Zé Rafael, de 31 anos, também deve deixar a equipe. A reformulação do elenco pode ser um diferencial na disputa da próxima temporada.

Em 2023, o Palmeiras, sob a presidência de Leila Pereira, contratou oito jogadores ao longo do ano: Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues, Caio Paulista, Lázaro, Rômulo, Felipe Anderson, Giay e Maurício. Ao todo, o clube alviverde desembolsou R$ 192 milhões, a temporada mais cara desde o início do patrocínio da Crefisa, em 2015.