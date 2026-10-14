Palmeiras perde Vitor Roque, e Abel prepara mudança na escalação para encarar o Fluminense
Alviverde visita o Fluminense com outros dois desfalques além do camisa 9
O Palmeiras não terá Vitor Roque para a partida de ida da semifinal da Libertadores contra o Fluminense, na noite desta quarta-feira (14). O atacante sofreu uma entorse no tornozelo durante goleada sobre o Corinthians e não viajou com o restante do elenco rumo ao Rio de Janeiro.
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Sem o camisa 9, a comissão técnica optou por relacionar o jovem Heittor para a partida. Além de Vitor Roque, o Palmeiras não contará com Abel Ferreira à beira do gramado. O treinador cumpre suspensão após ser expulso na classificação diante da LDU, mas estará de volta no jogo de volta, no Allianz Parque.
Jefté completa a lista de desfalques do Palmeiras. O lateral está suspenso por tempo indeterminado após testar positivo em exame antidoping e aguarda julgamento para conhecer a punição.
Sem Vitor Roque, a tendência é que a comissão técnica mantenha uma formação semelhante à que venceu o clássico contra o Corinthians. O Palmeiras deve seguir com três zagueiros, enquanto Marlon Freitas assume a vaga do atacante para formar o trio de meio-campo ao lado de Lucas Evangelista e Andreas Pereira.
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Este será o primeiro confronto entre Palmeiras e Fluminense em uma fase eliminatória da Libertadores. Os clubes já se enfrentaram na fase de grupos da competição, com uma vitória para cada lado.
Provável escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias e Flaco López.
Fluminense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Depois, o Alviverde visita o Athletico pelo Campeonato Brasileiro, antes de receber o time carioca no Allianz Parque, no jogo de volta da semifinal da Libertadores, que definirá um dos finalistas da competição.
Lista de relacionados do Palmeiras
- Goleiros: Carlos Miguel, Marcelo Lomba e Bruno Bertinato
- Zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Barboza e Bruno Fuchs
- Laterais: Giay, Khellven, Piquerez e Arthur
- Meias: Marlon Freitas, Andreas Pereira, Lucas Evangelista, Emiliano Martínez, Luis Pacheco, Felipe Anderson, Mauricio e Larson
- Atacantes: Flaco López, Ramón Sosa, Jhon Arias, Heittor e Paulinho
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