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Palmeiras perde dois titulares para sequência no Brasileirão

Piquerez e Andreas Pereira serão desfalques no duelo contra o Red Bull Bragantino

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
18/10/2026 07:55
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Piquerez marca golaço de falta em confronto contra o Athletico-PR (Foto: Gabriel Machado/AGIF/Folhapress)
Piquerez comemora gol marcado pelo Palmeiras (Foto: Gabriel Machado/AGIF/Folhapress)

O Palmeiras perdeu dois titulares para a próxima partida do Brasileirão. Piquerez e Andreas Pereira foram suspensos e não estarão à disposição para o duelo contra o Red Bull Bragantino, válido pela 32ª rodada, na Arena Barueri.

+ Andreas Pereira é expulso e desfalca o Palmeiras no Brasileirão

Piquerez estava pendurado e recebeu o terceiro cartão amarelo aos 34 minutos de jogo. O lateral reclamou com a arbitragem durante a formação da barreira, antes de uma cobrança de falta do adversário, e agora cumprirá suspensão automática. Sem o uruguaio, a comissão técnica promoverá a entrada do jovem Arthur.

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Já Andreas Pereira recebeu dois cartões amarelos e foi expulso. O camisa 8 já estava advertido e, aos 42 minutos, chutou uma segunda bola em campo em direção à bola do jogo e recebeu o cartão vermelho do árbitro Paulo Cesar Zanovelli.

Sem Andreas, a comissão técnica pode optar pela manutenção de Mauricio na equipe titular ou por uma alternativa mais defensiva, como Emiliano Martínez ou Luis Pacheco.

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A dupla não poderá atuar na próxima partida do Campeonato Brasileiro, mas estará à disposição para enfrentar o Fluminense pela semifinal da Libertadores. No jogo de ida, o Alviverde venceu por 2 a 1, no Maracanã, e joga pelo empate no Nubank Parque para avançar a mais uma final da principal competição de clubes do futebol sul-americano.

Dentro de campo, o Palmeiras venceu o Athletico por 2 a 0, na Arena da Baixada, com gols de Mauricio e Piquerez e assumiu a liderança provisória do Brasileirão, agora com dois pontos de vantagem sobre o Flamengo. Os cariocas, no entanto, ainda enfrentam o Bahia fora de casa nesta rodada.

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Lateral-esquerdo comemora gol marcado em Palmeiras x Athletico-PR (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)
Piquerez comemora gol do Palmeiras contra o Athletico pelo Brasileirão (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)

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