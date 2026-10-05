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Palmeiras inicia semana com volta de convocados e maratona decisiva na temporada

Elenco comandado por Abel Ferreira segue na briga pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores; veja cronograma para volta dos jogadores das seleções

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
05/10/2026 12:50
Atualizado há 1 hora
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Palmeiras atuando no Nubank Parque - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Palmeiras atuando no Nubank Parque - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Após quase três semanas de Data Fifa, o Palmeiras abre a semana focado na volta aos gramados e na reapresentação dos seus convocados. Na disputa pelo título do Brasileirão, da Libertadores e da Copa do Brasil, o Verdão volta a campo nesta quinta-feira (8), às 21h30, contra o Bahia, no Allianz Parque, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe comandada por Abel Ferreira treinou neste domingo (4) e realizará atividades até esta quarta-feira (7), visando o Esquadrão Tricolor. A partir desta terça-feira (6), a expectativa é que os convocados para a Data Fifa comecem a integrar o elenco e estejam à disposição para enfrentar o Bahia. A diretoria planeja fretar três voos para agilizar o retorno dos jogadores.

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Logística para jogadores convocados na Data Fifa

Os primeiros a desembarcarem de volta à Academia de Futebol do Palmeiras serão Gustavo Gómez, Sosa e Maurício, que são aguardados na manhã desta terça-feira (6). Os atletas defenderam a seleção do Paraguai e disputaram a última partida com a Albirroja em um amistoso contra o New York Red Bulls, nesta segunda-feira (5).

Tanto Giay e Flaco López, que foram convocados pela seleção argentina, quanto Arias, convocado pela Colômbia, devem voltar a treinar com o elenco do Verdão somente na quarta-feira (7). Ambas as seleções irão entrar em campo ainda nesta terça-feira (6). A expectativa é que os atletas enfrentem o Bahia.

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Por outro lado, o lateral Piquerez e o meio-campista Martínez, convocados pelo Uruguai, enfrentarão, nesta terça-feira (6), a seleção indiana, em Kolkata, na Índia. Pela longa distância, os jogadores voltarão com o elenco da Celeste. Os atletas não devem enfrentar o Bahia e podem estar à disposição somente para o clássico contra o Corinthians, neste domingo (11).

Reta final e sequência decisiva na disputa de títulos

A partida contra o Bahia, nesta quinta-feira (8), representa o primeiro duelo decisivo para o Verdão nesta volta da Data Fifa. Pelo Brasileirão, o Palmeiras está a três pontos do líder Flamengo e conta com duas partidas em casa seguidas, contra o Esquadrão Tricolor e o Corinthians, para diminuir a diferença de pontos e com a esperança de reassumir a liderança da competição.

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Além disso, após o clássico contra o Timão, neste domingo (11), o Alviverde já se prepara para enfrentar a primeira decisão contra o Fluminense, pela partida de ida da semifinal da Libertadores, fora de casa, na próxima quarta-feira (14). A partida de volta será no Allianz Parque, no dia 21 de outubro.

O elenco comandado por Abel Ferreira ainda enfrentará mais um clássico, dessa vez contra o Santos, fora de casa, válido pelo Brasileirão. E logo volta a se preparar para outra decisão em fase de mata-mata, dessa vez pela Copa do Brasil, contra o Vasco. O jogo de ida será com o mando do Verdão, no dia 1 de novembro, e o de volta, como visitante, no dia 8 de novembro.

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O técnico Abel Ferreira durante treinamento, na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
O técnico Abel Ferreira durante treinamento, na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)<br>
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