Flamengo vê estratégia em declaração de Abel Ferreira e adota cautela nos bastidores
Diretoria rubro-negra reconhece proximidade da conquista, mas mantém cautela antes do confronto direto com o Palmeiras
A declaração de Abel Ferreira de que o título brasileiro está entregue ao Flamengo não mudou a postura do Rubro-Negro em relação ao campeonato. Apesar de reconhecer a proximidade da conquista, o clube vê uma estratégia no discurso adotado pelo treinador do Palmeiras às vésperas do confronto direto entre as equipes.
Internamente, a avaliação é de que o português tenta transferir a responsabilidade para o Flamengo e aliviar a pressão sobre o Palmeiras. Pessoas ligadas à diretoria alegam que não é a primeira vez que Abel adota esse tipo de discurso.
➡️Samuel Lino revela recado de Bruno Henrique no vestiário do Flamengo: 'Não conquistamos nada'
Após a derrota de virada por 2 a 1 para o Cruzeiro, nesta quarta-feira (18), no Mineirão, o treinador alviverde tratou a disputa pelo título brasileiro como encerrada.
— Este título está entregue. Por isso, agora vamos fazer aquilo que for melhor para o Palmeiras — afirmou Abel Ferreira.
O entendimento nos bastidores do Flamengo é de que a declaração não deve interferir na preparação para o confronto. Embora o cenário seja extremamente favorável, a ordem é manter a concentração e evitar qualquer sentimento de título conquistado.
➡️Flamengo chega a quase 99% de chances de título no Brasileiro
Leonardo Jardim prega cautela no Flamengo
O discurso da diretoria está alinhado ao adotado por Leonardo Jardim. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Athletico, no Maracanã, o treinador reconheceu a vantagem rubro-negra, mas ressaltou a competitividade do próximo compromisso.
— Com certeza que o Flamengo tem uma vantagem. Mas no futebol não existem vantagens, no futebol existe a realidade — declarou Jardim.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Na zona mista, Samuel Lino revelou que Bruno Henrique resumiu o sentimento do vestiário em uma frase: "Não conquistamos nada".
Com 79 pontos, seis a mais que o Palmeiras, o Flamengo precisa apenas de um empate no confronto direto para conquistar o Campeonato Brasileiro com duas rodadas de antecedência. As equipes se enfrentam neste sábado (21), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque.
Mais LANCE!
Flamengo pode ser campeão na casa do Palmeiras em capítulo especial da rivalidade
Rubro-Negro pode garantir o título brasileiro em São Paulo e escrever mais um capítulo da rivalidade com o Palmeiras
Com 50 jogos, Leonardo Jardim supera sombra de Filipe Luís e tem Flamengo nas mãos
Português tem apenas quatro derrotas, consolida identidade da equipe e pode encerrar temporada com duas conquistas
Fala de Abel Ferreira sobre o Flamengo repercute: 'Não vai'
Técnico do Palmeiras reconheceu vantagem do Flamengo na liderança
ANÁLISE: Regularidade de Carrascal impressiona e fortalece Flamengo na reta final
Colombiano vive grande segundo semestre e se firma como peça importante na reta decisiva
Torcida do Palmeiras reage à vitória do Flamengo: 'Acabou'
Rubro-Negro venceu o Athletico-PR, abriu cinco pontos de vantagem na liderança e pode confirmar o título diante do Verdão
Varela revela bastidores de retorno ao Flamengo e se declara ao clube
Lateral explicou liberação antecipada da Data Fifa e falou sobre identificação com o Brasil às vésperas de possível título brasileiro
Rossi dá mérito a Vargas após golaço e explica lance: 'Tenho que tomar uma decisão'
Goleiro reconheceu o mérito do atacante do Athletico e explicou a tomada de decisão
Campeão na casa do Palmeiras? Samuel Lino revela desejo de levantar taça no Maracanã
Atacante projetou o confronto direto deste sábado, que pode garantir o título brasileiro ao Flamengo
Arrascaeta projeta decisão contra o Palmeiras e revela caminho para o Flamengo ser campeão
Camisa 10 destaca a força do rival e fala sobre a preparação rubro-negra para o confronto direto
Samuel Lino revela recado de Bruno Henrique no vestiário do Flamengo: 'Não conquistamos nada'
Atacante contou como foi a conversa entre os jogadores após vitória sobre o Athletico que deixou o Rubro-Negro a um empate do título brasileiro
Flamengo chega a quase 99% de chances de título no Brasileiro
Após bater o Athletico-PR, Rubro-Negro abriu seis pontos sobre o Palmeiras
Jardim trata jogo contra Palmeiras como final e prega cautela pelo título
Com a vitória sobre o Athletico-PR, o Flamengo chegou a 6 pontos de vantagem na liderança
Flamengo perde Pulgar e Léo Pereira para decisão contra o Palmeiras
Flamengo venceu o Athletico-PR na 35ª rodada do Brasileirão e abriu 6 pontos para o Palmeiras
O que o Flamengo precisa para ser campeão contra o Palmeiras? Veja cenário
Após vencer o Athletico-PR e contar com derrota do rival para o Cruzeiro, Rubro-Negro abriu seis pontos de vantagem
Arbitragem de Flamengo x Athletico-PR vira assunto: 'Vergonha'
Equipes se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão
Falha de Rossi vira assunto em Flamengo x Athletico-PR: 'Não dá'
Equipes estão se enfrentando nesta quarta-feira (18)
Veja gols da vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR
Equipes se enfrentam pela 35.ª rodada do Brasileirão
Leonardo Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Athletico
Rubro-Negro volta a campo após duas semanas e busca vitória para encaminhar a conquista do título brasileiro
Como assistir a Flamengo x Athletico-PR no Premiere
Equipes se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão