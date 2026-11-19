A declaração de Abel Ferreira de que o título brasileiro está entregue ao Flamengo não mudou a postura do Rubro-Negro em relação ao campeonato. Apesar de reconhecer a proximidade da conquista, o clube vê uma estratégia no discurso adotado pelo treinador do Palmeiras às vésperas do confronto direto entre as equipes.

Internamente, a avaliação é de que o português tenta transferir a responsabilidade para o Flamengo e aliviar a pressão sobre o Palmeiras. Pessoas ligadas à diretoria alegam que não é a primeira vez que Abel adota esse tipo de discurso.

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➡️Samuel Lino revela recado de Bruno Henrique no vestiário do Flamengo: 'Não conquistamos nada'

Após a derrota de virada por 2 a 1 para o Cruzeiro, nesta quarta-feira (18), no Mineirão, o treinador alviverde tratou a disputa pelo título brasileiro como encerrada.

— Este título está entregue. Por isso, agora vamos fazer aquilo que for melhor para o Palmeiras — afirmou Abel Ferreira.

O entendimento nos bastidores do Flamengo é de que a declaração não deve interferir na preparação para o confronto. Embora o cenário seja extremamente favorável, a ordem é manter a concentração e evitar qualquer sentimento de título conquistado.

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➡️Flamengo chega a quase 99% de chances de título no Brasileiro

Leonardo Jardim prega cautela no Flamengo

O discurso da diretoria está alinhado ao adotado por Leonardo Jardim. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Athletico, no Maracanã, o treinador reconheceu a vantagem rubro-negra, mas ressaltou a competitividade do próximo compromisso.

— Com certeza que o Flamengo tem uma vantagem. Mas no futebol não existem vantagens, no futebol existe a realidade — declarou Jardim.

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Na zona mista, Samuel Lino revelou que Bruno Henrique resumiu o sentimento do vestiário em uma frase: "Não conquistamos nada".

Com 79 pontos, seis a mais que o Palmeiras, o Flamengo precisa apenas de um empate no confronto direto para conquistar o Campeonato Brasileiro com duas rodadas de antecedência. As equipes se enfrentam neste sábado (21), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque.