Palmeiras inicia busca pelo tetra do Paulistão diante de uma ‘nova’ Portuguesa

Abel Ferreira contou com o trabalho de seus auxiliares da comissão técnica para preparar o Palmeiras na primeira semana de treinamentos da temporada. Após retornar de férias na terça-feira (14), já que ficou uma semana a mais no fim do ano passado para ajudar no planejamento do clube, o técnico português teve apenas uma sessão de treino antes da estreia oficial em 2025 contra a Portuguesa. A bola rola nesta quarta, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Paulistão.

Após anunciar dois nomes nesta janela de transferências, o Palmeiras deve iniciar sua caminhada neste ano com o time-base que o torcedor se acostumou a ver em 2024. Facundo Torres, atacante que chegou do Orlando City, está inscrito e pode fazer sua estreia, mas Paulinho, que veio do Atlético-MG, se recupera de lesão e ainda não tem data para entrar em campo.

Abel Ferreira comandou uma sessão de treino antes da estreia no Paulistão. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

No total, foram 32 nomes inscritos no campeonato estadual. Entre as ausências está Vitor Reis, jovem zagueiro que recebeu proposta do Manchester City para deixar o alviverde, e o próprio Paulinho. As novidades que aparecem entre os relacionados são os jovens Benedetti, zagueiro, os meias Figueiredo e Allan, e os atacantes Luighi e Thalys. Todos eles integram a "Lista B", que contempla jogadores de 16 a 20 anos. Estêvão também entra nessa lista. Vale ressaltar que isso não altera em nada a participação dos atletas.

Pelo o que foi mostrado em campo na temporada passada, principalmente em sua reta final, o meio-campo tem Aníbal Moreno e Richard Rios mais recuados e Raphael Veiga mais à frente, com Zé Rafael e Maurício como opções no banco. O "ataque padrão" tem Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López como candidatos ao onze inicial, com Facundo Torres como opção para entrar.

Na parte defensiva, a lateral direita tem Mayke e Marcos Rocha como nomes mais cotados. Na esquerda, Piquerez ainda está na fase de transição física e deixa Caio Paulista e Vanderlan na briga pela vaga. Sem Vitor Reis na zaga, Gustavo Gómez e Murilo voltam a ser os protagonistas das posiçõese devem ser titulares na partida

"Nova" Portuguesa

Uma das equipes mais tradicionais do futebol paulista inicia 2025 com uma expectativa diferente de anos anteriores. A adversária do Palmeiras no jogo desta quarta-feira vai para o seu quarto ano seguido na elite estadual, com o diferencial de que se tornou SAF na virada do ano e esse será o primeiro campeonato disputado pelo elenco completamente renovado.

Até aqui, foram 15 nomes apresentados, além de um novo treinador no comando da equipe. O nome escolhido para liderar o elenco do banco de reservas foi o jovem Cauan de Almeida, de apenas 35 anos, com experiências as bases do América Mineiro, onde também atuou como treinador principal entre dezembro de 2023 e agosto de 2024, e trabalhos como auxiliar-técnico de nomes como Mano Menezes, Felipe Conceição e Lisca.

Cauã de Almeida foi anunciado como novo treinador da Portuguesa. 9Foto: Divulgação/Portuguesa)

Entre os contratados para a temporada da Lusa, estão os atacantes Daniel Junior, ex-Vitória, e Henrique Almeida, que tem passagens por Grêmio, Bahia, América Mineiro e Vila Nova, seu último clube. Também chega o volante Matheus Nunes, emprestado pelo Santos, além do zagueiro Gustavo Henrique, formado no Atlético Mineiro e ex-CBR. O goleiro Rafael Santos, que jogou no Bahia, também fechou com a Portuguesa para este ano.

O investimento imediato é cotado na casa dos R$ 12 milhões, não só para contratações, mas também para a estrutura geral do clube. Há um outro valor, avaliado em R$ 18 milhões, que podem ser liberados em caso de aprovação de um pedido de recuperação judicial. Os números são do "Ge".

O Lance! também já havia informado os valores da proposta, que chega a R$ 1 bilhão e envolve a quitação de dívidas, reforma geral no estádio Canindé, contratações para fortalecer o elenco e investimento na base.

De acordo com as declarações recentes das figuras do clube, sejam dirigentes ou o treinador Cauan de Almeida, a temporada 2025 será a primeira dessa nova trajetória da Lusa e, por enquanto, as expectativas são de fazer um Paulistão seguro, sem risco de queda, e repetir a campanha de 2024. No ano passado, a Portuguesa chegou às quartas de final e pôde disputar a Copa do Brasil do ano passado e garantiu uma vaga na Série D nacional.