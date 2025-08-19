Palmeiras destrava contratação de quarto reforço após anunciar Carlos Miguel

O Palmeiras segue ativo no mercado de transferências na missão de reformular o elenco para a reta final da temporada. Após oficializar a contratação de Carlos Miguel, a diretoria aguarda a conclusão de burocracias para fechar com Jefté.

continua após a publicidade

+ Palmeiras provoca Corinthians em anúncio de Carlos Miguel: ‘Primeiro campeão Mundial’

Assim como a reportagem havia adiantado, as partes chegaram a um acordo nos últimos dias e aguardam o resultado dos exames médicos para concluir a transação. O lateral-esquerdo de 21 anos vem para suprir a lacuna deixada por Vanderlan, que se transferiu para o Red Bull Bragantino.

Formado nas categorias de base do Fluminense, o lateral defendeu o clube carioca até 2023, quando se transferiu para o Apoel, do Chipre. Após uma temporada, foi negociado com o Rangers, onde disputou 55 partidas, marcou um gol e deu quatro assistências.

continua após a publicidade

Na última temporada europeia, Jefté se destacou como um dos principais nomes da equipe escocesa. O vice-campeonato nacional lhe rendeu o prêmio de melhor lateral-esquerdo do campeonato local.

Atualmente, o Palmeiras disputa dois títulos. No Campeonato Brasileiro, ocupa a segunda colocação, quatro pontos atrás do líder Flamengo, que tem um jogo a mais. Já na Libertadores, o time de Abel Ferreira venceu o Universitario por 4 a 0, no Peru, e decide a vaga às quartas de final no Allianz Parque.

continua após a publicidade

O lateral-esquerdo Jefté, alvo do Palmeiras no mercado de transferências, durante partida do Fluminense (Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras na janela de transferências

Carlos Miguel é o décimo reforço alviverde na temporada 2025. Antes do goleiro, chegaram os zagueiros Bruno Fuchs e Micael, o lateral Khellven, os meio-campistas Emi Martínez e Lucas Evangelista, além dos atacantes Facundo Torres, Paulinho, Ramón Sosa (ex-Nottingham Forest) e Vitor Roque.