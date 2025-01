Presidente do Palmeiras, Leila decide processar Dudu por ofensas nas redes sociais

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira decidiu nesta terça-feira (14) processar o atacante Dudu, atualmente no Cruzeiro, após as ofensas direcionadas à mandatária em suas redes sociais nesta semana.

Após o evento de apresentação da SportingBet como nova patrocinadora máster, a mandatária afirmou que o jogador deixou o clube pela porta dos fundos, além de causar um prejuízo milionário à instituição.

Dudu, por sua vez, usou sua trajetória vitoriosa no clube, que incluiu 12 troféus, sendo duas Libertadores no mesmo ano, para rebater e xingar Leila Pereira no Instagram.

– O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece. Vai tomar no c... – publicou Dudu.

De acordo com apuração do Lance!, o estafe do jogador já está ciente da possível denúncia e trabalha internamente para a defesa do jogador. A informação do processo foi divulgada primeiramente pelo "Uol" e confirmada pela reportagem.

Publicação de Dudu nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

Veja a fala de Leila Pereira sobre a saída de Dudu

O Rony sairia pela porta da frente. O Dudu saiu pela porta dos fundos. No meio do ano quando falei que o encerramento do ciclo dele estava encaminhado, eu estava certa. E esperou-se até o fim do ano para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões. Completamente diferente do Rony. O Rony não foi se oferecer para clube nenhum, é extremamente disciplinado, cumpre seus deveres e se ele não quiser ir, não tem problema.