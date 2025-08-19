O Palmeiras anunciou oficialmente a contratação do goleiro Carlos Miguel com um vídeo que deu muito o que falar. Internautas comentaram o vídeo do anúncio oficial, que faz referência a polêmica do próprio jogador, envolvendo o 'título mundial' do Palmeiras. O contrato do jogador é válido até julho de 2030.

- Fala, Família Palmeiras! Aqui é o Carlos Miguel, e agora eu defendo o primeiro campeão mundial! - disse Carlos Miguel em vídeo do anúncio oficial.

A polêmica envolvendo Carlos Miguel e o Mundial do Palmeiras

O passado condena Carlos Miguel. Desde que surgiram os primeiro rumores do ex-Corinthians chegar no Verdão, internautas resgataram um vídeo antigo do goleiro cantando uma música de provocação ao Palmeiras. Assista abaixo;

Carlos Miguel pelo Corinthians e Nottingham Forest

⚔️ 28 jogos

🚫 17 gols sofridos (0.61 /j!)

👐 109 defesas (3.9 / j!)

📊 87% bolas defendidas (!)

🧤 15 jogos sem sofrer gol (!)

🙏 1/3 pênaltis defendidos

↗️ 43% acerto no passe longo (!)

💯 Nota Sofascore 7.50

Carlos Miguel foi anunciado pelo Palmeiras nesta terça-feira (19) (Foto: Reprodução)

Verdão segue em busca de mais reforços

Além da chegada de Carlos Miguel, o Palmeiras também estuda a contração de mais dois reforços para a atual janela de transferência. Um dos alvos é Jefté, lateral-esquerdo de 21 anos que pertence ao Rangers, da Escócia.

Outra missão da diretoria é encontrar um substituto para Richard Ríos, vendido ao Benfica por 30 milhões de euros. Marcel Ruiz, do Toluca, surge como um dos alvos. Apesar do interesse em se transferir para o futebol europeu, o mexicano está aberto a ouvir propostas de outros mercados.

Atualmente, o técnico Abel Ferreira conta apenas com Lucas Evangelista como segundo volante de origem no elenco. Com a saída do colombiano rumo a Portugal, o jogador ganhou sequência na equipe titular, que tem o meio de campo majoritariamente formado por Aníbal e Mauricio.