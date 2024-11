Conselho da Portuguesa aprova proposta bilionária para virar SAF

Portuguesa aprova proposta de R$ 1 bilhão para virar SAF (Foto: Divulgação/Portuguesa)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 23:31 • São Paulo (SP)

Em reunião na noite desta quinta-feira (14), o Conselho Deliberativo (CD) da Portuguesa aprovou a proposta de R$ 1 bilhão para virar SAF, no Salão Nobre do Canindé. O resultado foi considerado por aclamação e agora resta apenas a assembleia geral de sócios para ratificar a mudança. O clube trabalha para que a reunião dos associados aconteça no começo da próxima semana.

Dados da proposta

A SAF é um projeto da Tauá Partners, XP Investimentos e Revee. A oferta por 80% das ações da SAF prevê investimentos para sanar as dívidas da Portuguesa, avaliadas em R$ 450 milhões, uma reforma no estádio do Canindé, que custará R$ 500 milhões, e um aporte financeiro de R$ 263 milhões no futebol até 2029.

Entre 2025 e 2029, o valor disponibilizado se dividirá da seguinte maneira: investimento no futebol de base - R$ 44 milhões; compra de jogadores - R$ 50 milhões; folha salarial (considerando os próximos cinco anos) - R$ 144 milhões; investimento no CT - R$ 18 milhões; e futebol feminino - R$ 7 milhões.

A XP Investimentos entra como cabeça do projeto, cuidando dos investimentos financeiros dentro do clube. A Tauá, representada por Alex Bourgeois, cuidará da parte de gestão de futebol. Por fim, a Revee tomará conta da administração do novo espaço do Canindé, incluindo uma arena multiuso para eventos além do futebol.

O presidente da Lusa, Antônio Castanheira, vê a proposta como a única forma do clube rubro-verde se reestabelecer no cenário do futebol nacional.

– Eu não tenho dúvida disso. Eu sempre quis ver o futebol da Portuguesa isolado do clube. Foi uma vontade, eu persegui isso e chegou a hora. E eu espero que essa conjunção toda faça a Portuguesa voltar forte. A gente já está no Paulistão na Série A1, já é o terceiro ano, mas tem que voltar para Série A do Brasileiro. E mais ainda: melhorar as performances dela para os anos que vão seguir aí depois da SAF.

Na próxima temporada, o clube vai disputar o Campeonato Paulista e a Série D do Campeonato Brasileiro. Caso aprovada, representantes da SAF começam a trabalhar já na próxima semana visando o planejamento para o torneio estadual, com um investimento de R$ 30 milhões já no próximo ano.

A XP Investimentos entra como a cabeça do projeto da SAF da Portuguesa (Foto: Divulgação/Portuguesa)

