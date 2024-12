SAF da Portuguesa anuncia primeiras contratações para 2025

A Portuguesa deu início à nova era como Sociedade Anônima do Futebol (SAF) anunciando cinco reforços para a temporada 2024. O clube oficializou as contratações do goleiro Rafael Santos, do zagueiro Gustavo Henrique, dos volantes Matheus Nunes e Barba, e do atacante Everton, fortalecendo o elenco para os desafios que estão por vir.

Rafael Santos chega após uma temporada de destaque no Operário-PR, onde foi o segundo goleiro menos vazado da Série B de 2023, acumulando 16 partidas sem sofrer gols. Gustavo Henrique, revelação do Atlético-MG, também disputou a Segundona pelo CRB e é uma promessa para o sistema defensivo. O atacante Everton, que atuou pelo Vila Nova, reforça o setor ofensivo com experiência e boas atuações.

Estádio do Canindé, casa da Portuguesa (Foto: Divulgação)

Matheus Nunes, emprestado pelo Santos por uma temporada, foi um dos destaques do Peixe no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Apesar da eliminação nas semifinais para o Botafogo, em disputa de pênaltis, o jovem volante de 21 anos mostrou qualidade em campo. Formado no Santos desde o sub-17, ele sofreu com lesões que prejudicaram sua sequência e não chegou a atuar pelo time principal. Emprestado ao Centro Oeste FC nesta temporada, Matheus disputou 11 partidas e marcou um gol, ganhando mais rodagem antes de sua chegada à Portuguesa.

Barba, que já vestiu as camisas de Figueirense e Caxias, chega para dar equilíbrio e consistência ao setor de marcação. Com a comissão técnica liderada por Cauan de Almeida já definida, a Portuguesa segue trabalhando para fechar o elenco que disputará o Campeonato Paulista em 2024. A estreia está marcada para o dia 15 de janeiro, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Os reforços anunciados demonstram a ambição do clube em retomar o protagonismo e buscar um desempenho competitivo na próxima temporada, renovando as esperanças da torcida na busca por grandes conquistas.