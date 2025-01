Palmeiras divulga inscritos do Paulistão sem Paulinho e Vitor Reis

O Palmeiras divulgou a primeira lista de inscritos para a disputa do Campeonato Paulista. Segundo comunicado no site do Verdão, a direção do clube enviou o documento nesta terça-feira (14). As maiores surpresas da seleção são as ausências do zagueiro Vitor Reis e do atacante recém-contratado Paulinho.

Em negociação com o Manchester City, o Palmeiras não explicou oficialmente o motivo da ausência jovem defensor. Na segunda-feira (13), Leila Pereira, presidente do Verdão, concedeu entrevista e admitiu uma proposta oficial do clube inglês.

– Eu não tenho pressa. O Vitor (Reis) tem um contrato longo conosco, mas estamos conversando. Se chegarmos a um valor que seja bom para o Palmeiras, atleta e Manchester (City), ok. Mas, por enquanto, não tem nada decidido. Rolou, sim, uma proposta oficial. Para o Palmeiras, (a proposta) é significativa; para eles, não. Como eu não tenho pressa – declarou a dirigente em evento do anúncio do patrocínio da Sportingbet realizado na segunda-feira (13).

A situação do atacante Paulinho é mais clara. O Palmeiras esclareceu que o jogador será inscrito na competição assim que seu contrato for regularizado na CBF, fato que deve ser concretizado até o final de semana.

A lista A de inscritos para o Paulistão pode contar com até 30 jogadores e ser complementada até o dia 11 de fevereiro. A Federação Paulista de Futebol (FPF) também possui uma lista B, com a seleção de jovens entre 16 e 20 anos.

Vitor Reis em ação durante treino do Verdão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Veja a lista de inscritos do Palmeiras no Paulistão

Lista A

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Mateus Zagueiros: Murilo, Gustavo Gómez, Naves e Michel Laterais: Marcos Rocha, Mayke, Giay, Piquerez, Caio Paulista e Vanderlan Meio-campistas: Aníbal Moreno, Fabinho, Zé Rafael, Richard Ríos, Atuesta, Rômulo, Raphael Veiga, Mauricio e Felipe Anderson Atacantes: Flaco López, Facundo Torres, Rony e Bruno Rodrigues

Lista B

Zagueiros: Benedetti

Meio-campistas: Figueiredo e Allan

Atacantes: Estêvão, Luighi e Thalys

Próximo jogo

O primeiro compromisso do Verdão no Campeonato Paulista será nesta quarta-feira (15), às 21h35 (de Brasília), contra a Portuguesa, no Allianz Parque. Atual tricampeão da competição, o Palmeiras luta para conquistar uma inédita série de quatro títulos consecutivos.