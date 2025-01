Alvo do Palmeiras, Andreas Pereira comete falha grave em jogo do Fulham

O Fulham encara o West Ham nesta terça-feira (14), em jogo válido pela 21ª rodada da Premier League, no Estádio Olímpico de Londres. Andreas Pereira foi titular na partida e falhou no primeiro gol do adversário, marcado por Soler. O brasileiro errou um passe na entrada da área e permitiu que os donos da casa abrissem o placar.

O lance aconteceu aos 31 minutos da primeira etapa. Mesmo com o domínio da partida, o West Ham não conseguia criar oportunidades claras de gols. O erro do meia brasileiro aconteceu após passe do goleiro Leno, que buscava fazer uma saída de bola sem perder a posse de bola.

Andreas Pereira ficou cabisbaixo após o lance, e a transmissão da partida registrou a reação do brasileiro, que foi amparado pelos colegas. Apenas dois minutos depois, Soucek saiu cara a cara com Leno e marcou o segundo gol do West Ham ainda no primeiro tempo.

O brasileiro recuperou a posição de titular nesta terça-feira (14). No último jogo do Fulham na Premier League, o empate por 2 a 2 contra o Ipswich Town, Andreas Pereira iniciou a partida no banco de reservas e atuou por apenas 27 minutos.

Andreas Pereira falhou no primeiro gol do West Ham (Foto:Ben STANSALL / AFP)

Alvo do Palmeiras

O Verdão sonha com a contratação de Andreas Pereira para a próxima temporada. A primeira proposta oficial do clube alviverde pelo meia foi de € 20 milhões (aproximadamente R$ 124 milhões), prontamente recusada pelo clube inglês. Há rumores de que o Palmeiras pode elevar a oferta para € 24 milhões (cerca de R$ 150 milhões), com bônus.

O Fulham conta com o jogador que possui 100 partidas oficiais pelo clube. Na contramão das intenções do Palmeiras, o clube inglês considera uma renovação contratual e valorização salarial para o jogador, cujo contrato atual vai até junho de 2026, com opção de extensão por mais uma temporada.