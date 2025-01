Esposa revela bastidores da saída de Dudu do Palmeiras e detona Leila Pereira

A polêmica envolvendo o atacante Dudu e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ganhou mais um capítulo. Desta vez, quem entrou na história foi a esposa do jogador, Paula Campos. Através das redes sociais, a mulher disparou contra a empresária e revelou detalhes da saída do atleta do clube paulista.

- Óbvio que vou sempre defender meu marido, mas seu problema se tornou mais que pessoal. Você como gestora tem a obrigação de ter conversas difíceis e dar um feedback aos seus funcionários, até para que não haja dúvidas na relação. Você se torna gigante nas entrevistas, mas nunca aceitou as inúmeras tentativas de reuniões que ele te propôs, inclusive para não sair desta forma - escreveu Paula.

- E além de tudo, depois da sua entrevista bombástica, deu tapinha nas costas e disse que o amava. E os milhões que perdeu em cima de uma dívida de um pré-contrato? Ah, o perdão é seletivo. Nunca vi alguém gerar tanto ódio e rancor somente pelo jogador se dar bem com a torcida e gestores passados. Realmente, em tudo existe um início, meio e fim. Mas solta o anjo, gata - completou.

Polêmica entre Dudu e Leila Pereira

Na última segunda-feira (13), em declaração a alguns jornalistas, Leila Pereira afirmou que Dudu deixou o Palmeiras pela "porta dos fundos". Minutos depois, o jogador foi às redes sociais e disparou: "O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece. Vai tomar no c*".

Após a repercussão da publicação de Dudu, Leila Pereira decidiu processar o atacante, que agora defende o Cruzeiro.