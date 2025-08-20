Palmeiras segue preparação para Libertadores com novidade no elenco

O Palmeiras segue a preparação para o duelo contra o Universitario, do Peru, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Terceira contratação da janela, o goleiro Carlos Miguel participou pela primeira vez das atividades com o elenco.

Mesmo já apresentado oficialmente, o goleiro não estará à disposição da comissão técnica para a partida. Ele só poderá ser inscrito na competição caso o Palmeiras avance para a próxima fase. Assim, Weverton segue como titular, com Marcelo Lomba no banco de reservas como substituto imediato.

Em pouco mais de 90 minutos de atividades, o grupo fez um trabalho técnico de marcação em espaço curto e, depois, disputou jogos em campo reduzido, com equipes de cinco jogadores.

Com a vantagem de quatro gols no placar agregado após golear o rival na partida de ida, Abel Ferreira deve poupar a maioria dos titulares no Allianz Parque. Os clubes se enfrentam nesta quinta-feira (21), às 21h30 (de Brasília).

Vitor Roque comemora gol do Palmeiras contra o Universitario, no Peru, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Novo reforço do Palmeiras, Khellven comemora estreia como titular

Contratado na atual janela de transferências, ele chega para disputar posição com Giay, que perdeu a concorrência dos reservas Mayke e Marcos Rocha após as rescisões de contrato. No duelo contra o Botafogo, pelo Brasileirão, o ex-jogador do CSKA levou a melhor sobre o argentino e foi titular na vitória por 1 a 0, no Rio de Janeiro.

- Foi uma boa estreia como titular, uma atuação segura não só minha, mas de toda a equipe. Os jogadores que começaram e os que entraram também se doaram ao máximo para a gente conseguir os três pontos fora de casa. Todos os colegas me receberam muito bem e estou muito feliz de poder estrear e já vir nessa sequência boa de vitórias. Se Deus quiser, na quinta-feira, mais uma vitória para a gente se classificar na Libertadores - afirmou.