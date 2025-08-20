menu hamburguer
Palmeiras

Palmeiras segue preparação para Libertadores com novidade no elenco

Carlos Miguel participou dos treinamentos pela primeira vez desde que foi anunciado oficialmente

imagem cameraElenco do Palmeiras durante atividade na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Coelho Palhares
São Paulo (SP)
Dia 20/08/2025
15:49
  • Matéria
  Matéria

O Palmeiras segue a preparação para o duelo contra o Universitario, do Peru, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Terceira contratação da janela, o goleiro Carlos Miguel participou pela primeira vez das atividades com o elenco.



Mesmo já apresentado oficialmente, o goleiro não estará à disposição da comissão técnica para a partida. Ele só poderá ser inscrito na competição caso o Palmeiras avance para a próxima fase. Assim, Weverton segue como titular, com Marcelo Lomba no banco de reservas como substituto imediato.

Em pouco mais de 90 minutos de atividades, o grupo fez um trabalho técnico de marcação em espaço curto e, depois, disputou jogos em campo reduzido, com equipes de cinco jogadores.



Com a vantagem de quatro gols no placar agregado após golear o rival na partida de ida, Abel Ferreira deve poupar a maioria dos titulares no Allianz Parque. Os clubes se enfrentam nesta quinta-feira (21), às 21h30 (de Brasília).

Vitor Roque comemora gol do Palmeiras contra o Universitario, no Peru, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Novo reforço do Palmeiras, Khellven comemora estreia como titular

Contratado na atual janela de transferências, ele chega para disputar posição com Giay, que perdeu a concorrência dos reservas Mayke e Marcos Rocha após as rescisões de contrato. No duelo contra o Botafogo, pelo Brasileirão, o ex-jogador do CSKA levou a melhor sobre o argentino e foi titular na vitória por 1 a 0, no Rio de Janeiro.



- Foi uma boa estreia como titular, uma atuação segura não só minha, mas de toda a equipe. Os jogadores que começaram e os que entraram também se doaram ao máximo para a gente conseguir os três pontos fora de casa. Todos os colegas me receberam muito bem e estou muito feliz de poder estrear e já vir nessa sequência boa de vitórias. Se Deus quiser, na quinta-feira, mais uma vitória para a gente se classificar na Libertadores - afirmou.



