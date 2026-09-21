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Palmeiras identifica problemas e define foco para a Data Fifa

Comissão técnica terá 18 dias para trabalhar durante a pausa do calendário nacional

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
21/09/2026 05:10
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Abel Ferreira bate palmas na vitória do Palmeiras sobre a LDU
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras empatou com o Grêmio fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, em um jogo com 29 finalizações do time alviverde. Entre defesas de Weverton e oportunidades desperdiçadas, um velho problema voltou a aparecer no Sul do país: a falta de eficácia.

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O problema já havia sido abordado publicamente pelo técnico Abel Ferreira e voltou a ser tema da entrevista coletiva do Palmeiras após o empate sem gols na Arena do Grêmio. O resultado ampliou para três pontos a vantagem do Flamengo na liderança, embora as equipes ainda tenham um confronto direto marcado para novembro.

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- Quando um goleiro tem o rendimento que ele teve, é difícil não dar mérito, não dar os parabéns e olhar para a nossa ineficiência ou falta de eficácia no que é mais importante no futebol, que é fazer gol - afirmou João Martins, auxiliar técnico de Abel Ferreira, em coletiva.

O Palmeiras terá 18 dias de trabalho na Academia de Futebol durante a pausa para a Data Fifa para ajustar os detalhes finais antes da sequência de decisões em três competições. Serão 16 partidas até o término do calendário, caso avance às duas decisões dos torneios eliminatórios.

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Abel Ferreira, no entanto, perderá dois desses compromissos devido a suspensões, o primeiro contra o Bahia, pelo Brasileirão, e o segundo diante o Fluminense, no Maracanã, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. Diferente de 2025, a comissão técnia não irá priorizar nenhuma competição, apesar do entendimento internano, de acordo com apuração do Lance!, de que o torneio con tinetal tem um "peso especial".

- Faltam 16 finais. Jogo a jogo. Já colocamos esse objetivo internamente - completou o auxiliar.

Abel soma dois títulos da Libertadores desde que assumiu o comando do Palmeiras, no fim de 2020. Leila Pereira, por sua vez, ainda não conquistou a competição como presidente do clube. Em seu segundo mandato, terá duas oportunidades, a primeira delas ainda em 2026.

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Gustavo Gómez e Marlon Freintas, do Palmeiras, disputam a bola com jogadores do Grêmio
Gustavo Gómez e Marlon Freintas, do Palmeiras, disputam a bola com jogadores do Grêmio (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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