Weverton vira assunto em Grêmio x Palmeiras: 'Se vingando'

Os torcedores do Palmeiras foram à loucura com a excelente atuação do goleiro Weverton, agora do Grêmio, no primeiro tempo da partida pela 28ª rodada do Brasileirão. A equipe alviverde teve chances claras de gol, mas parou na trave e nas defesas do goleiro. A primeira etapa acabou empatada em 0 a 0.

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Ida de Weverton ao Grêmio dividiu torcedores do Palmeiras

A saída de Weverton do Palmeiras não foi totalmente tranquila. O goleiro ficou oito anos no clube, de 2018 até o início de 2026, fez mais de 450 jogos e conquistou 12 títulos, incluindo duas Libertadores, tornando-se um dos maiores ídolos da era recente do clube. No final de 2025 ele sofreu uma lesão na mão, perdeu a titularidade para Carlos Miguel e acabou virando reserva.

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O Palmeiras ofereceu ao goleiro uma renovação de contrato por mais um ano, quando o Grêmio ofereceu uma proposta mais longa e com um salário bem maior. Assim, Weverton pediu para sair e o clube o liberou de graça.

A reação da torcida do Palmeiras com a ida de Weverton ao Grêmio foi bastante dividida. Parte dos torcedores cobrou as falhas dele em 2025, especialmente em clássicos e jogos decisivos, e ficou irritada com a forma como as negociações foram conduzidas. Alguns torcedores atacaram nas redes e até comemoraram a saída, dizendo que era hora de passar a vez para Carlos Miguel.

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Ao mesmo tempo, grande parte se despediu do goleiro, reconhecendo sua grandeza na história do Palestra. Quando Weverton voltou a enfrentar o Palmeiras, já pelo Grêmio, a torcida ovacionou seu nome e aplaudiu.