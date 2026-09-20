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Palmeiras altera escalação para enfrentar o Grêmio pelo Brasileirão

Alviverde busca retomar a liderança da competição antes da pausa para a Data Fifa

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
20/09/2026 10:03
Atualizado há 0 minutos
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Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras
Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Grêmio na manhã deste domingo (20), a partir das 11h (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira e o zagueiro Murilo cumprem suspensão e são desfalques no duelo no Sul do país.

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Gustavo Gómez retorna ao time após ser ausência na classificação à semifinal da Libertadores diante da LDU, fora de casa, e forma dupla de zaga ao lado de Alexander Barboza. Giay segue como lateral-direito, enquanto Piquerez completa o sistema defensivo pela esquerda.

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O meio de campo será formado por Marlon Freitas, Andreas Pereira e Lucas Evangelista. Vitor Roque e Flaco López serão a dupla de ataque, com Jhon Arias fazendo a ligação entre os setores. Sem Abel Ferreira, o auxiliar João Martins é o responsável por comandar o Alviverde.

Entre os desfalques, Murilo está suspenso, enquanto Paulinho se recupera de uma lesão no tendão do músculo adutor longo da perna direita. Jefté, por sua vez, passou por cirurgia no joelho direito e retorna apenas na próxima temporada.

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Marlon Freitas comemorando pelo Palmeiras
Marlon Freitas segue na escalação titular do Palmeiras para o duelo contra o Grêmio (Foto: Alex Silva/Agencia Pixel Press/Folhapress)

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Barboza e Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Jhon Arias; Flaco López e Vitor Roque.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Felipe Anderson, Khellven, Mauricio, Ramón Sosa, Emi Martínez, Heittor, Benedetti, Larson, Luis Pacheco e Arthur.

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Escalação do Grêmio

Weverton; João Pedro, Balbuena, Gustavo Martins, Wallace e Pedro Gabriel; Villasanti, Noriega, Pavón e Amuzu; Carlos Vinícius.

Onde assistir e ficha técnica do jogo entre Grêmio e Palmeiras

  • Competição: Campeonato Brasileiro;
  • Data e horário: domingo, 20 de setembro, às 11h (de Brasília);
  • Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS);
  • Onde assistir: Premiere;
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real;

Arbitragem

  • Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG);
  • Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);
  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).

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