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Auxiliar de Abel comenta corrida do Palmeiras por títulos e exalta Weverton

João Martins comandou o alviverde no empate sem gols contra o Grêmio

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
20/09/2026 17:35
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João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, do Palmeiras
João Martins, auxiliar técnico do Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

O auxiliar João Martins concedeu entrevista coletiva após o empate sem gols entre Palmeiras e Grêmio, neste domingo (20), e comentou sobre a corrida do clube pelos três títulos restantes na atual temporada. Com o resultado, o Alviverde entrará na pausa para a Data Fifa na vice-liderança do Brasileirão, independentemente do resultado do Flamengo na rodada.

+ Palmeiras para em Weverton e empata com o Grêmio pelo Brasileirão

O profissional substituiu o suspenso Abel Ferreira, que também perderá o duelo contra o Bahia, no Nubank Parque. João Martins repetiu o discurso adotado pela comissão técnica de que o Palmeiras não irá priorizar nenhum torneio e afirmou ter 16 finais pela frente até o término do atual calendário.

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- Faltam 16 finais. Jogo a jogo. Já colocamos esse objetivo internamente. Hoje, infelizmente, não conseguimos nossos objetivos. Mais vale um ponto do que nenhum. Se o primeiro colocado ganhar hoje, ficamos a um jogo de distância, ainda temos o confronto direto... - explicou João Martins, que depois completou.

- Não vamos priorizar nenhuma competição (Brasileirão, Copa do Brasil ou Libertadores). Pensando (sempre) em nós, por que não controlamos os resultados dos outros - analisou.

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O auxiliar também utilizou a entrevista para exaltar a atuação de Weverton no empate. Ex-goleiro do clube, ele foi fundamental em lances envolvendo Gustavo Gómez, Vitor Roque e Andreas Pereira e garantiu um ponto para os gaúchos na luta contra o rebaixamento.

- Quando um goleiro tem o rendimento que ele teve, é difícil não dar mérito, não dar os parabéns e olhar para a nossa ineficiência ou falta de eficácia no que é mais importante no futebol, que é fazer gol. Foi só isso o que faltou - explicou.

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O Palmeiras agora terá pouco menos de três semanas de trabalho na Academia de Futebol antes de retornar aos gramados para enfrentar o Bahia, no Nubank Parque, pelo Brasileirão. O Alviverde também está classificado para as semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores, nas quais encara Vasco e Fluminense, respectivamente.

Gustavo Gómez e Marlon Freintas, do Palmeiras, disputam a bola com jogadores do Grêmio
Gustavo Gómez e Marlon Freintas, do Palmeiras, disputam a bola com jogadores do Grêmio (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Outras repostas da coletiva do Palmeiras

Pausa para a Data Fifa

- Vamos perder três para a seleção brasileira sub-20, mais três para o Paraguai, mais Uruguai, Argentina… Primeiramente, vamos focar em recuperar física e mentalmente, é o mais importante nessa parada. Depois vamos voltar às bases, voltar a pontos que achamos que são essenciais no nosso trabalho, esperar que corra tudo bem com os jogadores na seleção. Que voltem bem.

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Sequência no Brasileirão

O mais importante agora é preparar o próximo jogo do campeonato (brasileiro) contra o Bahia, para somar os três pontos.

Desgaste do elenco

Sabíamos que o segundo semestre seria ainda mais difícil que o primeiro. Agora temos mata-matas duros, deslocamentos e jogos à noite, que nos fazem chegar quase pela manhã (em São Paulo), sem dormir. Depois do último jogo, chegamos às 10 da manhã de quinta-feira. Perdemos uma noite de sono, mas faz parte. São jogos mais pesados e exigentes nessa fase da temporada.

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