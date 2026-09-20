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Torcedores do Palmeiras enlouquecem com atuação de Carlos Miguel

Grêmio x Palmeiras acabou empatado em 0 x 0

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/09/2026 13:22
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Carlos Miguel - Palmeiras
Carlos Miguel fez quatro defesas em Grêmio x Palmeiras (Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Folhapress)

Carlos Miguel foi um dos grandes destaques do duelo entre Grêmio e Palmeiras, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro fez grandes defesas na partida, fechando o gol alviverde, que foi ameaçado algumas vezes pelo Tricolor Gaúcho. A partida terminou empatada em 0 a 0, graças às grandes atuações de Weverton e Carlos Miguel.

➡️ Weverton vira assunto em Grêmio x Palmeiras: 'Se vingando'

Carlos Miguel defende chute colocado de Pavon:

Carlos Miguel defende cabeçada de Gustavo Martins:

Palmeiras e Grêmio empatam em duelo de extremos

O Alviverde entra na Data Fifa na segunda colocação da tabela, enquanto os gaúchos permanecem na zona de rebaixamento. O Grêmio volta aos gramados apenas no dia 7 de outubro, quando visita o Remo. Já o Palmeiras encara o Bahia no dia seguinte, no Nubank Parque. Ambos os jogos são válidos pelo Campeonato Brasileiro.

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Carlos Miguel em ação durante Grêmio x Palmeiras pelo Brasileirão
Carlos Miguel em ação durante Grêmio x Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Willian Abi/Pera Photo Press/Folhapress)
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