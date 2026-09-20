Torcedores do Palmeiras enlouquecem com atuação de Carlos Miguel

Carlos Miguel foi um dos grandes destaques do duelo entre Grêmio e Palmeiras, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro fez grandes defesas na partida, fechando o gol alviverde, que foi ameaçado algumas vezes pelo Tricolor Gaúcho. A partida terminou empatada em 0 a 0, graças às grandes atuações de Weverton e Carlos Miguel.

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Carlos Miguel defende chute colocado de Pavon:

Carlos Miguel defende cabeçada de Gustavo Martins:

Palmeiras e Grêmio empatam em duelo de extremos

O Alviverde entra na Data Fifa na segunda colocação da tabela, enquanto os gaúchos permanecem na zona de rebaixamento. O Grêmio volta aos gramados apenas no dia 7 de outubro, quando visita o Remo. Já o Palmeiras encara o Bahia no dia seguinte, no Nubank Parque. Ambos os jogos são válidos pelo Campeonato Brasileiro.

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