Palmeiras abre semana de Libertadores com respostas em campo e uma dúvida

O Palmeiras inicia a semana decisiva na luta por uma vaga na final da Libertadores em uma de suas melhores sequências na temporada. São quatro vitórias consecutivas em todas as competições, incluindo triunfos sobre dois integrantes do G-5 do Campeonato Brasileiro e uma goleada sobre o rival Corinthians.

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No jogo de volta contra o Fluminense, o Palmeiras terá duas vantagens. A primeira é no placar: após vencer a partida de ida por 2 a 1, o time alviverde precisa de um empate para garantir a classificação. A segunda é o mando de campo. Pela primeira vez nesta edição da Libertadores, a equipe poderá decidir uma eliminatória diante de sua torcida.

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Nas fases anteriores, o Palmeiras precisou jogar fora de casa para confirmar a classificação diante de Cerro Porteño e LDU, depois de terminar na segunda colocação de seu grupo. Contra os paraguaios, a equipe avançou com uma vitória no tempo normal. Diante dos equatorianos, a vaga foi decidida nos pênaltis, com destaque para o goleiro Carlos Miguel.

- Porque estamos a ganhar, todos somos um em todos os momentos. Estou há seis anos no clube, não preciso dar recado. Para ganhar títulos, não precisa só do treinador, do presidente ou do jogador. Precisa da alma do clube - detalhou Abel Ferreira.

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A vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada, reforçou o bom momento do Palmeiras nesta reta final de temporada. Mesmo fora de casa e com desfalques importantes, o time alviverde conseguiu superar o adversário e seguir na caça ao Flamengo.

Sem Gustavo Gómez e Giay, além de Arias, poupado em razão da sequência de partidas como titular, o Palmeiras ainda precisou atuar com um jogador a menos desde os minutos finais do primeiro tempo, após a expulsão de Andreas Pereira. Mesmo em inferioridade numérica, a equipe sustentou o resultado e confirmou mais uma vitória no Brasileirão.

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Vitor Roque segue como dúvida

Vitor Roque segue em recuperação de uma entorse no tornozelo sofrida no clássico contra o Corinthians e desfalcou o Palmeiras nas duas últimas partidas. Enquanto o elenco viajou para o Rio de Janeiro e o Paraná, o atacante permaneceu em São Paulo para dar continuidade ao tratamento com integrantes do departamento médico nas instalações do clube.

O camisa 9 ainda não iniciou a transição física e corre contra o tempo para tentar ficar à disposição para o duelo de quarta-feira, contra o Fluminense. Até a partida, o jogador terá mais três atividades, incluindo o treino da manhã do confronto, para avançar na recuperação.

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A tendência, segundo fontes ouvidas pela reportagem, é de que Vitor Roque volte a desfalcar o Palmeiras. O atacante ainda deve precisar de mais alguns dias antes de retomar as atividades em campo.

Vitor Roque na goleada do Palmeiras sobre o Corinthians (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)<br>

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