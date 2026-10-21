Murilo completa 250 jogos pelo Palmeiras contra o Fluminense na Libertadores
Zagueiro deve ser titular na partida decisiva
O zagueiro Murilo está prestes a alcançar mais uma marca expressiva com a camisa do Palmeiras. O defensor poderá completar 250 jogos pelo clube justamente em um dos compromissos mais importantes da temporada: o confronto contra o Fluminense, nesta quarta-feira (21), no Nubank Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores.
Para alcançar mais uma final continental, o Verdão precisa apenas de um empate diante de sua torcida. No jogo de ida, no Maracanã, a equipe venceu por 2 a 1 e agora busca confirmar a classificação.
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- Conseguimos construir uma boa vantagem fora de casa, mas sabemos que ainda não tem nada decidido. O Fluminense tem uma grande equipe e jogadores de muita qualidade. Precisamos entrar ligados desde o primeiro minuto, manter a concentração e fazer mais uma grande partida, com intensidade e competitividade. Jogar uma semifinal de Libertadores é sempre especial, ainda mais com a possibilidade de decidir diante da nossa torcida. Vamos precisar do apoio de todos para buscar essa vaga e dar mais um passo rumo ao nosso objetivo na competição, que é o título - destacou.
A reta final da temporada reserva desafios importantes para o Palmeiras, que segue na disputa por três títulos. Além da semifinal da Libertadores, a equipe também está na semifinal da Copa do Brasil, em que enfrentará o Vasco, com o jogo de ida marcado para 1º de novembro no Nubank Parque. No Campeonato Brasileiro, a briga pela taça permanece acirrada: o Verdão é o vice-líder, com 66 pontos, um a menos que o Flamengo.
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Murilo celebra marca de 250 jogos
Contratado em 2022, Murilo rapidamente conquistou espaço na equipe e se consolidou como uma das referências do sistema defensivo alviverde. Com 249 partidas disputadas, ocupa a 62ª posição entre os jogadores que mais vezes defenderam o Palmeiras na história, sendo o 13º zagueiro com mais atuações pelo clube. O camisa 26 soma oito títulos com o Verdão e também se destaca pela contribuição ofensiva: com 25 gols marcados, ocupa o quarto lugar entre os zagueiros artilheiros da história palmeirense.
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Chegar a 250 jogos com essa camisa é motivo de muito orgulho. Desde que cheguei aqui, sempre procurei honrar o Palmeiras, trabalhar muito e dar o meu melhor para ajudar o clube a conquistar seus objetivos. Fazer parte de uma história tão vencedora, ao lado de grandes jogadores e de uma torcida que está sempre com a gente, é especial demais. Conquistei títulos importantes aqui, mas a ambição continua a mesma. Quero seguir escrevendo minha história no clube e comemorar ainda muitos troféus.
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