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Palmeiras enfrenta o Fluminense para manter vivo sonho de Leila na presidência

Mandatária busca seu primeiro título de Libertadores como presidente

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
21/10/2026 07:49
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Leila Pereira, presidente do Palmeiras, durante congresso no Rio
Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Nathalia Gomes/Lance!)

Apenas um jogo separa o Palmeiras de mais uma final de Libertadores. Nesta quarta-feira (21), a equipe recebe o Fluminense, no Nubank Parque, após vencer a partida de ida da semifinal por 2 a 1, no Maracanã. Com o resultado, o time alviverde avança à decisão com um empate e terá, pela primeira vez nesta edição da competição, a oportunidade de confirmar a classificação em casa.

+ Palmeiras domina ranking de minutagem entre clubes da Série A do Brasileirão, contra um Flamengo ausente

Presidente do Palmeiras desde dezembro de 2021, Leila Pereira ainda busca conquistar a Libertadores à frente do clube. Antes de assumir o cargo, a dirigente já participava ativamente da trajetória alviverde como conselheira e por meio do patrocínio da Crefisa e da FAM, empresas ligadas a ela, nas campanhas vitoriosas sobre Santos e Flamengo, em 2020 e 2021, respectivamente.

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Embora já tenha conquistado os demais títulos do calendário nacional desde que assumiu a presidência do clube, Leila Pereira ainda tem na Libertadores um de seus principais objetivos. Os movimentos da diretoria ao longo de 2026, por sua vez, reforçam a importância atribuída à competição pela mandatária.

- A Libertadores é o grande sonho de todos nós, o meu sonho também. Eu não venci ainda uma Libertadores. Apesar de que, na última Libertadores que vencemos, em Montevidéu, eu já tinha sido eleita, mas não tinha tomado posse - afirmou Leila Pereira.

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Apesar da necessidade de negociar jogadores para atingir a meta de R$ 399 milhões em receitas com vendas na temporada, o Palmeiras priorizou os objetivos esportivos e manteve a maior parte de suas principais peças nas duas últimas janelas de transferências.

A exceção foi o meia-atacante Allan, formado nas categorias de base do clube. Embora não tivesse interesse em negociar a Cria da Academia, o Palmeiras estabeleceu 40 milhões de euros como valor ideal para a transferência. A cifra foi alcançada pelo Manchester City, que concluiu a contratação do jogador ainda no meio da temporada.

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Leila Pereira durante homenagem ao técnico Abel Ferreira por ter alcançado neste ano o posto de treinador com mais títulos na história do Palmeiras.
Leila Pereira, presidente do Palmeiras durante homenagem ao técnico Abel Ferreira (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Palmeiras x Fluminense: horário e onde assistir

Palmeiras e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Na partida de ida, o Alviverde venceu por 2 a 1, com gols de Flaco López e Marlon Freitas, e agora precisa apenas de um empate para garantir vaga na decisão.

O confronto terá transmissão da Globo, na TV aberta, e da Ge TV, via streaming. O Lance! acompanha a partida em tempo real, diretamente do estádio.

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