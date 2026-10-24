Conforme revelou em primeira mão o jornalista Germán García Grova, o Flamengo acionou a Conmebol nesta sexta-feira em uma tentativa de reverter nos tribunais a sua eliminação na semifinal da Copa Libertadores.

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O clube carioca contesta a utilização do zagueiro Marcos Rojo pelo Estudiantes no jogo de volta. O defensor argentino foi a campo respaldado por uma liminar da Corte Arbitral do Esporte (CAS), tribunal ligado à Fifa, obtida após a própria confederação sul-americana ter recusado o registro do atleta.

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A chegada de Rojo ao Estudiantes envolveu bastidores conturbados após sua saída do Racing, marcada por atritos com o presidente Diego Milito, que resistia em negociá-lo com um concorrente direto antes do fim do contrato, em dezembro. Diante dos desfalques dos suspensos Pirez e Tomás Palacios na primeira partida contra o Flamengo, a equipe de La Plata desembolsou US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões) para fechar o negócio. O acordo ainda prevê o pagamento de taxas adicionais de US$ 250 mil (R$ 1,2 milhão) pela vaga na decisão e mais US$ 450 mil (R$ 2,2 milhões) em caso de conquista do título.

O nó regulatório e a liberação no CAS

O zagueiro foi registrado no campeonato nacional para substituir o lesionado Gabriel Neves. Contudo, a Conmebol negou a inclusão do atleta na Libertadores por entender que o tempo de recuperação do volante uruguaio não cumpria os requisitos do regulamento do torneio, impedindo sua atuação no confronto de ida, na Argentina. Diante da recusa, o Estudiantes recorreu ao CAS e garantiu a liberação para escalá-lo no Maracanã, onde atuou como titular na lateral esquerda até os 30 minutos da segunda etapa, quando deu lugar a Tomás Palacios.

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A diretoria do Flamengo apurou que a liminar concedida pelo CAS deixava sob responsabilidade exclusiva do Estudiantes os riscos jurídicos de escalá-lo em caso de questionamento posterior. Para os dirigentes rubro-negros, atuar sem o aval prévio da Conmebol fere o regulamento da própria organizadora da competição. Amparado no artigo 19 do Código Disciplinar da entidade, que estabelece a punição com placar administrativo de 3 a 0 para casos de escalação de atletas em situação irregular, o clube solicita a declaração de derrota do time argentino e a consequente alteração no finalista.