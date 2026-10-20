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Palmeiras domina ranking de minutagem entre clubes da Série A, contra um Flamengo ausente

Alviverde tem cinco jogadores no top 20 do levantamento do Lance!; Corinthians e Vasco somam três cada

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
20/10/2026 10:00
Atualizado há 1 minutos
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Flaco López conduz o Palmeiras ao ataque em jogo contra o Flamengo no Brasileirão
Flaco López, do Palmeiras, ao lado de Léo Pereira, do Flamengo (Foto: Jotta Silva / Photo Premium / Folhapress)

Palmeiras e Flamengo disputam ponto a ponto o título do Campeonato Brasileiro, mas adotam estratégias distintas na gestão de seus elencos. Enquanto o time paulista tem cinco representantes entre os dez atletas de linha com mais minutos em campo em 2026 entre os clubes da Série A, o Rubro-Negro não conta com nenhum jogador no top 20 do levantamento realizado pelo Lance!.

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Marlon Freitas lidera a lista, com 4.485 minutos em campo, quase 200 a mais que o vice-líder, que também veste a camisa alviverde. O zagueiro Murilo aparece na segunda posição, com 4.268 minutos, seguido por Robert Renan, do Vasco, com 4.241, e Matheus Pereira, do Cruzeiro, com 4.163. Capitão do Palmeiras e jogador há mais tempo no atual elenco, Gustavo Gómez fecha o top 5, com 4.134 minutos disputados.

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O Palmeiras ainda tem Flaco López, artilheiro da equipe na temporada, com 23 gols, na oitava colocação. Andreas Pereira aparece em décimo lugar e é o último jogador do ranking a superar a marca de 4.000 minutos em campo em 2026.

O primeiro representante do Flamengo, atual líder do Campeonato Brasileiro, na lista é Léo Pereira. O zagueiro soma 3.547 minutos em campo e figura entre os jogadores mais utilizados pelo técnico Leonardo Jardim. Em relação a Marlon Freitas, líder do levantamento, a diferença é de 938 minutos.

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Para efeito de comparação, a diferença equivale a dez partidas completas, com 38 minutos adicionais. O Palmeiras disputou 60 jogos em 2026, três a mais que o Flamengo, que soma 57. A distância no número de partidas, porém, representa apenas uma parcela do intervalo de minutagem entre Marlon Freitas e Léo Pereira.

ranking minutagem atletas de clubes da Série A - 2026
Jogadores com maior minutagem em campo entre clubes da Série A do Campeonato Brasileiro em 2026 (Foto: Arte / Lance!)

O levantamento considera os números até 19 de outubro de 2026 e contabiliza todas as partidas disputadas por atletas dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro no ano. Os dados foram fornecidos pelo Sofascore, parceiro do Lance!.

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Alta minutagem do Palmeiras é fruto de mudança de Abel Ferreira

Diferentemente do planejamento adotado na temporada passada, Abel Ferreira optou por não priorizar nenhuma das competições em que o Palmeiras segue na disputa pelo título em 2026. Em 2025, nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, o treinador promoveu mudanças na equipe após uma sequência sem vitórias e direcionou o foco para a decisão da Libertadores.

Na ocasião, o time alviverde viu o Flamengo abrir vantagem na liderança do Brasileirão. Diante de uma sequência de viagens, Abel chegou a manter os titulares em São Paulo para intensificar a preparação para a final continental, disputada em Lima.

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A estratégia, ao fim da temporada, não surtiu o efeito esperado: o Palmeiras terminou 2025 com dois vice-campeonatos para o Flamengo, tanto na Libertadores quanto no Brasileirão. Em 2026, diante de um calendário ainda mais apertado, com a disputa da semifinal da Copa do Brasil, Abel Ferreira adotou uma postura diferente. O treinador manteve a base titular da equipe, promovendo apenas rotações pontuais neste segundo semestre.

– Estamos em todas, não vamos abdicar de nenhuma. Vamos arriscar tudo o que temos para arriscar. O maior risco que fiz foi atravessar o Atlântico sem saber o que iria me apanhar aqui. As coisas acontecem quando tu trabalhas mais que os outros – explicou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em entrevista no início de setembro.

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A mudança se reflete na minutagem dos principais titulares do Palmeiras: cinco jogadores do elenco alviverde figuram entre os dez atletas de linha com mais minutos em campo entre os clubes da Série A.

Flamengo utiliza rotações e tem 'elenco fresco'

No início do ano, o Flamengo disputou as primeiras rodadas do Campeonato Carioca com uma equipe formada majoritariamente por jogadores sub-20. Após atuar até o fim de dezembro, o elenco principal recebeu um período estendido de férias. A decisão impactou a minutagem dos rubro-negros desde as primeiras semanas da temporada, deixando-os em desvantagem em relação aos atletas dos demais clubes da Série A.

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Outro fator que ajuda a explicar a menor minutagem dos jogadores do Flamengo ao longo da temporada é a gestão do elenco promovida por Leonardo Jardim. A comissão técnica realiza rotações na equipe de acordo com a competição e o local das partidas, distribuindo os minutos entre diferentes atletas.

Em partidas eliminatórias fora do Maracanã, por exemplo, Leonardo Jardim costuma deixar Pedro no banco de reservas e apostar em um ataque mais móvel, com Bruno Henrique na função de falso 9. A variedade de opções à disposição da comissão técnica, somada às lesões no elenco, ajuda a explicar a ausência de jogadores do Flamengo entre os 20 atletas com mais minutos em campo no levantamento do Lance!.

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Corinthians e Vasco - sonho em Copas e a luta contra o rebaixamento

Corinthians e Vasco têm três representantes cada no top 20 do levantamento. Ao longo da temporada, os dois clubes dividiram as atenções entre a campanha no Campeonato Brasileiro e a busca por títulos nas competições eliminatórias, apesar da luta contra o rebaixamento nas rodadas finais.

O Corinthians chegou às quartas de final da Libertadores, mas acabou eliminado pelo Estudiantes, na Neo Química Arena. O Vasco, por sua vez, segue na disputa por uma vaga nas finais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana.

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No Corinthians, os três representantes são defensores. O zagueiro Gustavo Henrique ocupa a quinta posição, seguido pelos laterais Matheuzinho, em 11º lugar, e Matheus Bidu, na 13ª colocação.

Já o Vasco tem Robert Renan na terceira posição, atrás apenas da dupla do Palmeiras formada por Marlon Freitas e Murilo. O meio-campista Thiago Mendes, em 17º, e o atacante Andrés Gómez, na 18ª posição, completam a lista de representantes vascaínos no top 20.

A tendência é que os representantes do Vasco ampliem sua minutagem em relação aos jogadores do Corinthians até o fim da temporada. O clube carioca tem, ao menos, três partidas a mais por disputar em 2026, o que pode alterar as posições no ranking.

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