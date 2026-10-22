Herói do Palmeiras, Carlos Miguel desvia sobre estratégia nos pênaltis

Carlos Miguel deixou o Nubank Parque como um dos heróis da classificação do Palmeiras à final da Libertadores. Após a derrota por 1 a 0 no tempo regulamentar, o goleiro defendeu uma das cobranças do Fluminense, enquanto o time alviverde converteu as cinco penalidades que bateu na última quarta-feira (21).

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O goleiro desconversou ao ser questionado sobre sua preparação para a disputa por pênaltis. Antes de defender uma das cobranças, Carlos Miguel passou alguns segundos consultando a colinha posicionada ao lado da trave, cujo conteúdo afirma guardar a sete chaves.

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- Sobre a toalhinha, ali temos nossas coisas (risos). Não vou falar o que tinha ou deixava de ter. Isso fica entre nós. Fico muito feliz de ter ajudado a equipe, defendido um pênalti e contribuído para a classificação à final - detalhou Carlos Miguel.

Carlos Miguel chegou ao Palmeiras na metade da última temporada para disputar posição com Weverton, então titular da equipe. Com a saída do goleiro para o Grêmio, assumiu a titularidade e já acumula atuações de destaque, como a da última quarta-feira (21) e a diante da LDU, em Quito, quando também foi decisivo na disputa por pênaltis.

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O goleiro afirmou que ainda está no início de sua trajetória com a camisa alviverde. Após a classificação, também elogiou o elenco, a comissão técnica e a diretoria do clube.

- Ainda falta muito para eu colocar meu nome na história do Palmeiras. Estou construindo minha trajetória aos poucos e sei que o trabalho está sendo feito. Não só por mim, mas por toda a equipe e pelos profissionais que trabalham conosco diariamente - disse o goleiro.

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O Palmeiras chega à sua quarta final de Libertadores sob o comando de Abel Ferreira. A equipe agora aguarda o vencedor do confronto entre Flamengo e Estudiantes para conhecer seu adversário na decisão, marcada para 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.