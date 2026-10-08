Palmeiras terá estreia de destaque da base contra o Bahia

O Palmeiras terá uma novidade entre os relacionados para a partida contra o Bahia, na noite desta quinta-feira (8), no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Fabiano, de 20 anos, recebeu o primeiro chamado para compor o banco de reservas da equipe profissional.

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Fabiano é natural de Brasília e chegou ao Palmeiras em março deste ano, por empréstimo válido até o início de 2027. O contrato prevê uma opção de compra, mas os valores não foram divulgados.

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Antes de chegar ao clube paulista, o jogador passou pelas categorias de base do Botafogo, onde teve três oportunidades na equipe principal. Na sequência, transferiu-se para o Karpaty, da Ucrânia, pelo qual disputou nove partidas antes de retornar ao futebol brasileiro.

Fabiano disputou 26 partidas pelo Palmeiras na atual temporada, todas pela equipe sub-20, e marcou nove gols. Desde 2020, o clube promoveu mais de 50 jogadores das categorias de base ao elenco profissional. A lista inclui os atacantes Endrick e Estêvão, o meia Allan e o zagueiro Vitor Reis, quatro das maiores vendas da história do clube.

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Fabiano foi relacionado pelo Palmeiras para duelo contra o Bahia, nesta quinta-feira, pelo Brasileirão (Foto: Reprodução)

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Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras volta a campo após a pausa para a Data Fifa. Nesta quinta-feira (8), enfrenta o Bahia, a partir das 21h30 (de Brasília), com a missão de reduzir a distância para o líder Flamengo. Os rivais estão separados por três pontos, mas os cariocas levam vantagem de duas vitórias, primeiro critério de desempate da competição.

Palmeiras e Flamengo voltam a se enfrentar após a vitória alviverde por 3 a 0 no primeiro turno, no Rio de Janeiro. O reencontro está marcado para o fim de novembro, em São Paulo, pelas rodadas finais do Campeonato Brasileiro.