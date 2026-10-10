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Escalação: Gómez e Paulinho treinam, e Palmeiras terá mudanças contra o Corinthians

Zagueiro teve fratura no punho descartada, enquanto atacante segue como dúvida para o clássico

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
10/10/2026 13:25
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Gómez - Palmeiras
Gustavo Gómez durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras deu sequência neste sábado (10) à preparação para o clássico contra o Corinthians, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gustavo Gómez e Paulinho treinaram com o restante do elenco na Academia de Futebol, em atividade de finalizações seguida de um recreativo.

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O zagueiro sofreu um trauma no punho esquerdo durante vitória sobre o Bahia no meio de semana. Após exames de imagem, teve fratura na região descartada e estará à disposição de Abel Ferreira para o Derby. Já Paulinho, em transição física, segue como dúvida.

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Os laterais Giay e Piquerez, poupados do último compromisso em razão do desgaste físico após a Data Fifa, devem retornar à equipe titular. A defesa também contará com Gustavo Gómez e Murilo.

A comissão técnica ainda avalia a formação tática para o clássico. Barboza pode ganhar uma vaga entre os titulares, com a saída de um meio-campista e a adoção de um esquema com três zagueiros.

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O clássico deste domingo será o terceiro encontro entre Palmeiras e Corinthians na temporada. Nos dois confrontos anteriores, ambos disputados na Neo Química Arena, o time alviverde venceu por 1 a 0, pela primeira fase do Campeonato Paulista, e empatou sem gols, pelo primeiro turno do Brasileirão.

elenco do Palmeiras antes de jogo com o Corinthians
Elenco do Palmeiras durante treinamento da Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Barboza) e Andreas Pereira; Jhon Arias (Mauricio), Flaco López e Vitor Roque.

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Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 60 pontos, o time alviverde ocupa a segunda colocação, a apenas um ponto do líder Flamengo.

A campanha atual é a terceira melhor do Palmeiras na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos após 29 rodadas, atrás apenas das temporadas de 2022, quando somava 63 pontos, e de 2025, com 62. O desempenho iguala o registrado em 2019, quando a equipe também havia alcançado 60 pontos.

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