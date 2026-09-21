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Uruguai convoca Emiliano Martínez, do Palmeiras, após lesão de Valverde

Jogador volta a defender a seleção sul-americana depois de ser convocado para a Copa do Mundo

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
21/09/2026 16:37
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Emi Martínez - Palmeiras
Emiliano Martínez (e) ao lado de Piquerez e Gustavo Gómez (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Emiliano Martínez, volante do Palmeiras, foi convocado pela seleção do Uruguai para os primeiros amistosos após a disputa da Copa do Mundo. No dia 24 de setembro, a Celeste enfrenta o Japão. Quatro dias depois, encara a Coreia do Sul antes de fechar a série contra a Índia, no dia 6 de outubro.

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O volante do Palmeiras foi chamado por Diego Forlán para substituir Federico Valverde, do Real Madrid, que sofreu um trauma no tornozelo durante a partida contra o Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol. Martínez se junta a Piquerez, incluído na primeira lista de 26 nomes anunciada pela AUF.

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O Palmeiras soma oito atletas convocados nesta Data Fifa. Além de Emiliano Martínez, Piquerez (Uruguai), Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa (Paraguai), Jhon Arias (Colômbia), Giay e Flaco López (Argentina) também foram chamados por suas respectivas seleções.

Emiliano Martinez comemora seu gol no clássico entre Palmeiras e Corinthians
Emiliano Martínez durante partida do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Confira os convocados do Uruguai

  1. Goleiros: Santiago Mele (Independiente), Cristopher Fiermarín (Bucaramanga) e Thiago Cardozo (Belgrano);
  2. Defensores: Guillermo Varela (Flamengo), Nahitan Nández (Al-Qadisiyah), Santiago Mouriño (Villarreal), Ronald Araujo (Liverpool), José María Giménez (Deportivo La Coruña), Juan Rodríguez (Cagliari), Sebastián Cáceres (Celta), Mathías Olivera (Napoli), Joaquín Piquerez (Palmeiras) e Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake);
  3. Meio-campistas: Lucas Torreira (Galatasaray), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Facundo Bernal (Betis), Federico Valverde (Real Madrid), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araújo (Sporting CP), Brian Rodríguez (América), Rodrigo Zalazar (Sporting CP) e Giorgian de Arrascaeta (Flamengo);
  4. Atacantes: Martín Satriano (Getafe), Federico Viñas (Toluca), Rodrigo Aguirre (Tigres) e Darwin Núñez (Diriyah Club).

*Emiliano Martínez substitui o lesionado Valverde.

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