Uruguai convoca Emiliano Martínez, do Palmeiras, após lesão de Valverde
Jogador volta a defender a seleção sul-americana depois de ser convocado para a Copa do Mundo
Emiliano Martínez, volante do Palmeiras, foi convocado pela seleção do Uruguai para os primeiros amistosos após a disputa da Copa do Mundo. No dia 24 de setembro, a Celeste enfrenta o Japão. Quatro dias depois, encara a Coreia do Sul antes de fechar a série contra a Índia, no dia 6 de outubro.
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O volante do Palmeiras foi chamado por Diego Forlán para substituir Federico Valverde, do Real Madrid, que sofreu um trauma no tornozelo durante a partida contra o Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol. Martínez se junta a Piquerez, incluído na primeira lista de 26 nomes anunciada pela AUF.
O Palmeiras soma oito atletas convocados nesta Data Fifa. Além de Emiliano Martínez, Piquerez (Uruguai), Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa (Paraguai), Jhon Arias (Colômbia), Giay e Flaco López (Argentina) também foram chamados por suas respectivas seleções.
Confira os convocados do Uruguai
- Goleiros: Santiago Mele (Independiente), Cristopher Fiermarín (Bucaramanga) e Thiago Cardozo (Belgrano);
- Defensores: Guillermo Varela (Flamengo), Nahitan Nández (Al-Qadisiyah), Santiago Mouriño (Villarreal), Ronald Araujo (Liverpool), José María Giménez (Deportivo La Coruña), Juan Rodríguez (Cagliari), Sebastián Cáceres (Celta), Mathías Olivera (Napoli), Joaquín Piquerez (Palmeiras) e Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake);
- Meio-campistas: Lucas Torreira (Galatasaray), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Facundo Bernal (Betis), Federico Valverde (Real Madrid), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araújo (Sporting CP), Brian Rodríguez (América), Rodrigo Zalazar (Sporting CP) e Giorgian de Arrascaeta (Flamengo);
- Atacantes: Martín Satriano (Getafe), Federico Viñas (Toluca), Rodrigo Aguirre (Tigres) e Darwin Núñez (Diriyah Club).
*Emiliano Martínez substitui o lesionado Valverde.
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