Palmeiras vê Flamengo ampliar vantagem e não depende mais de si para vencer o Brasileirão
Alviverde está três pontos atrás do rival na tabela, mas com duas vitórias de desvantagem
O Palmeiras terminou a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro a três pontos do Flamengo, mas com duas vitórias a menos que o rival carioca. Com isso, não depende mais dos próprios resultados para voltar a conquistar o título da competição nacional.
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Ambas as equipes ainda têm dez jogos pela frente no campeonato, incluindo o confronto direto marcado para 22 de novembro, no Nubank Parque. No primeiro turno, o Palmeiras venceu por 3 a 0 no Maracanã, em partida marcada pela expulsão de Carrascal ainda na etapa inicial.
Desde o retorno do futebol brasileiro após a Copa do Mundo, a equipe liderada por Abel Ferreira conquistou 53,3% dos pontos em disputa no Brasileirão, contra 78,7% dos cariocas.
Elenco do Palmeiras recebe período de folga
O elenco do Palmeiras terá quatro dias de descanso durante a pausa para a Data Fifa antes de retornar às atividades na Academia de Futebol, na sexta-feira. No período, a comissão técnica não contará com sete jogadores, convocados para amistosos internacionais.
Entre os convocados estão Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa, pelo Paraguai; Piquerez, pelo Uruguai; Jhon Arias, pela Colômbia; e Giay e Flaco López, pela Argentina.
Compare os calendários de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão
FLAMENGO
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PALMEIRAS
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