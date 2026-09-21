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Palmeiras vê Flamengo ampliar vantagem e não depende mais de si para vencer o Brasileirão

Alviverde está três pontos atrás do rival na tabela, mas com duas vitórias de desvantagem

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
21/09/2026 15:48
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Vitor Roque em partida do Palmeiras contra o Grêmio
Vitor Roque, atacante do Palmeiras (Foto: Richard Ducker/DiaEsportivo/Folhapress)

O Palmeiras terminou a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro a três pontos do Flamengo, mas com duas vitórias a menos que o rival carioca. Com isso, não depende mais dos próprios resultados para voltar a conquistar o título da competição nacional.

+ Palmeiras identifica problemas e define foco para a Data Fifa

Ambas as equipes ainda têm dez jogos pela frente no campeonato, incluindo o confronto direto marcado para 22 de novembro, no Nubank Parque. No primeiro turno, o Palmeiras venceu por 3 a 0 no Maracanã, em partida marcada pela expulsão de Carrascal ainda na etapa inicial.

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Desde o retorno do futebol brasileiro após a Copa do Mundo, a equipe liderada por Abel Ferreira conquistou 53,3% dos pontos em disputa no Brasileirão, contra 78,7% dos cariocas.

Elenco do Palmeiras recebe período de folga

O elenco do Palmeiras terá quatro dias de descanso durante a pausa para a Data Fifa antes de retornar às atividades na Academia de Futebol, na sexta-feira. No período, a comissão técnica não contará com sete jogadores, convocados para amistosos internacionais.

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Entre os convocados estão Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa, pelo Paraguai; Piquerez, pelo Uruguai; Jhon Arias, pela Colômbia; e Giay e Flaco López, pela Argentina.

Compare os calendários de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão

FLAMENGO

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Giay e Bruno Henrique disputam a bola em partida entre Palmeiras e Flamengo no Maracanã
Giay e Bruno Henrique disputam a bola em partida entre Palmeiras e Flamengo no Maracanã (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação)

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