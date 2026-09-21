Palmeiras vê Flamengo ampliar vantagem e não depende mais de si para vencer o Brasileirão

O Palmeiras terminou a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro a três pontos do Flamengo, mas com duas vitórias a menos que o rival carioca. Com isso, não depende mais dos próprios resultados para voltar a conquistar o título da competição nacional.

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Ambas as equipes ainda têm dez jogos pela frente no campeonato, incluindo o confronto direto marcado para 22 de novembro, no Nubank Parque. No primeiro turno, o Palmeiras venceu por 3 a 0 no Maracanã, em partida marcada pela expulsão de Carrascal ainda na etapa inicial.

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Desde o retorno do futebol brasileiro após a Copa do Mundo, a equipe liderada por Abel Ferreira conquistou 53,3% dos pontos em disputa no Brasileirão, contra 78,7% dos cariocas.

Elenco do Palmeiras recebe período de folga

O elenco do Palmeiras terá quatro dias de descanso durante a pausa para a Data Fifa antes de retornar às atividades na Academia de Futebol, na sexta-feira. No período, a comissão técnica não contará com sete jogadores, convocados para amistosos internacionais.

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Entre os convocados estão Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa, pelo Paraguai; Piquerez, pelo Uruguai; Jhon Arias, pela Colômbia; e Giay e Flaco López, pela Argentina.

Compare os calendários de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão

FLAMENGO

Santos (F)

Fluminense (C)

Bahia (F)

Atlético (C)

Vasco (F)

Grêmio (C)

Athletico (C)

Palmeiras (F)

Coritiba (F)

Chapecoense (C)

PALMEIRAS

Bahia (C)

Corinthians (C)

Athletico (F)

RB Bragantino (C)

Santos (F)

Remo (C)

Cruzeiro (F)

Flamengo (C)

Chapecoense (F)

Coritiba (C)

Giay e Bruno Henrique disputam a bola em partida entre Palmeiras e Flamengo no Maracanã (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação)

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