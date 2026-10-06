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Dupla do Palmeiras é titular pelo Uruguai e encara maratona para voltar ao Brasil

Dupla utilizará logística da federação uruguaia para retornar ao Brasil

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
06/10/2026 20:57
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Piquerez domina a bola na vitória do Palmeiras sobre o São Paulo
Piquerez domina a bola na vitória do Palmeiras sobre o São Paulo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação)

Piquerez e Emiliano Martínez, do Palmeiras, foram titulares na goleada do Uruguai sobre a Índia por 6 a 1, em Calcutá, nesta terça-feira (6), em amistoso internacional pela Data Fifa. Este foi o terceiro compromisso da seleção sul-americana, que, anteriormente, perdeu para o Japão por 3 a 1 e venceu a Coreia do Sul por 4 a 1. Ao todo, foram 11 gols marcados no período e cinco sofridos.

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O lateral-esquerdo permaneceu em campo por 63 minutos, quando deu lugar a Juan Sanabria. Já o volante foi substituído no intervalo por Lucas Torreira.

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A dupla contará agora com a logística da Associação Uruguaia de Futebol (AUF) para fazer o trajeto entre a Índia e São Paulo. De acordo com fontes consultadas pelo Lance!, os jogadores são aguardados no Brasil no fim da noite da próxima quarta-feira (7). Com isso, devem desfalcar o Palmeiras diante do Bahia.

Caso Piquerez seja desfalque, o jovem Arthur voltará a ganhar uma oportunidade entre os titulares e deverá formar a linha defensiva ao lado dos zagueiros Gustavo Gómez e Murilo, além do lateral-direito Giay. Emiliano Martínez, por sua vez, seguirá como opção no banco de reservas.

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Os jogadores uruguaios Emiliano Martínez e Joaquín Piquerez durante treino do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Os jogadores uruguaios Emiliano Martínez e Joaquín Piquerez durante treino do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)<br>

Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras soma atualmente 57 pontos, três a menos que o líder Flamengo, que tem duas vitórias a mais, principal critério de desempate. Os rivais ainda têm dez partidas para disputar no Brasileirão, incluindo um confronto direto, marcado para novembro, em São Paulo.

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