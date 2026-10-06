Leila aponta investimento de R$ 1 bi no Palmeiras, ataca oposição e nega ida ao Vasco

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, participou de um jantar com conselheiros na noite da última segunda-feira (5), em uma pizzaria na zona oeste de São Paulo. Durante o encontro, a mandatária comentou sobre um possível conflito de interesses envolvendo o Vasco, voltou a destacar o investimento bilionário realizado desde que assumiu o comando do clube e criticou a oposição, que protocolou um pedido de expulsão de seu marido, José Roberto Lamacchia, do quadro de conselheiros.

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Nos últimos dias, a Almirante Participações, empresa de Marcos Lamacchia, filho de José Roberto Lamacchia, venceu o processo competitivo pela aquisição de 90% da SAF do Vasco. Durante o encontro no lançamento da chapa Palestra, Leila Pereira voltou a manifestar sua insatisfação com a oposição política do clube, posição já exposta publicamente em outras ocasiões, e defendeu a evolução do Palmeiras sob sua gestão.

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- Isso me incomoda muito e me deixa muito chateada, e deixa meu marido muito chateado também. Porque a história que nós construímos no Palmeiras, ninguém, ninguém, ninguém, tá? Construiu. Todos aqui temos uma certa responsabilidade. Estou falando de investimento, tá? Que foi muito importante, e no momento em que o Palmeiras estava numa situação muito difícil - disse Leila Pereira, presidente do Palmeiras, em áudio publicado pelo Nosso Palestra ao qual o Lance! teve acesso.

- Eu e o meu marido colocamos mais de R$ 1 bilhão dentro do Palmeiras. Nossas marcas foram expostas? Sim. Nós poderíamos ir a outros lugares - completou.

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Leila classificou o pedido de saída de seu marido do Conselho como uma "conversa de imbecil" e defendeu a união interna para a sequência de seu mandato.

- Eu quis vir aqui para ajudar junto a vocês, ao lado de cada um de vocês, para nós nos transformarmos, porque nós nos transformamos juntos. Então, eu peço a vocês: a nossa grande força é a nossa união. Então, eu peço, infelizmente, por começar com essa conversa de meia dúzia de imbecis, tá? - destacou.

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Ao comentar sobre os planos para o futebol após o fim de seu segundo mandato à frente do Palmeiras, Leila Pereira descartou qualquer possibilidade de envolvimento com o Vasco. A presidente afirmou que pretende voltar a administrar suas empresas, atividade da qual se afastou ao assumir o comando do clube paulista.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, durante congresso no Rio (Foto: Lance!)

- Quando eu sair do Palmeiras, em dezembro de 2027, eu vou voltar de onde eu vim, eu vou voltar para as minhas empresas, me dedicar às minhas empresas - finalizou.

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Leila Pereira foi reeleita presidente do Palmeiras no fim de 2024, com 2.295 votos dos 3.183 possíveis. O segundo mandato teve início em 2025 e termina no fim de 2027, mesmo período em que se encerra o contrato do técnico Abel Ferreira.