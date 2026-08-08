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Dupla 'barra' titularidade de Vitor Roque no Palmeiras

Camisa 9 recebeu apenas uma oportunidade na equipe titular desde que retornou de lesão no tornozelo

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
08/08/2026 18:25
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Vitor Roque em Fortaleza x Palmeiras
Vitor Roque em Fortaleza x Palmeiras (Foto: Matheus De Oliveira Pego/Photo Premium/Folhapress)

Vitor Roque recebeu apenas uma oportunidade como titular do Palmeiras desde que retornou de lesão no tornozelo, que o levou a passar por cirurgia no início de maio, após a partida contra o Jacuipense, em abril, no Nubank Parque.

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Durante a pausa para a Copa do Mundo, o camisa 9 utilizou o período de recesso para realizar o processo de recuperação nas instalações da Academia de Futebol, a fim de retomar a forma física ideal. Apesar de ter sido desfalque no duelo contra o Coritiba, o primeiro da segunda metade da temporada, esteve à disposição nos quatro jogos seguintes, incluindo ambas as partidas das oitavas de final da Copa do Brasil. Apenas no jogo de volta contra o Fortaleza, com a classificação já encaminhada, foi titular.

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Entre os principais motivos estão a falta de ritmo de Vitor Roque e, principalmente, a evolução de Mauricio e Ramón Sosa. Apesar de atuarem em posições distintas da do atacante, a dupla ganhou protagonismo no período recente em razão das lesões no setor ofensivo e respondeu dentro de campo.

Desde a mudança para o sistema com três defensores, Mauricio anotou quatro gols em cinco jogos, incluindo dois contra o Coritiba, pelo Brasileirão, e um no confronto diante do Fortaleza, pela Copa do Brasil. Sosa, por sua vez, também soma quatro participações em gols, sendo duas assistências.

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Abel Ferreira detalhou, após a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, que alguns jogadores que tinham status de titulares no início da temporada agora precisam "merecer" a oportunidade de voltar à equipe. Entre os citados está Vitor Roque.

- Eu não dou oportunidades a ninguém, eles trabalham para ter oportunidades, (Vitor) Roque tem que trabalhar para merecer oportunidade - afirmou Abel Ferreira, técnico do Palmeira, em entrevista coletiva após derrota para o Fortaleza.

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O Palmeiras volta a campo neste domingo (9), quando recebe o Internacional, a partir das 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pela 22ª rodada do Brasileirão. Com 47 pontos, a equipe de Abel Ferreira ocupa a liderança da competição, posição que mantém desde a vitória sobre o Botafogo, ainda em março.

Vitor Roque, atacante do Palmeiras, em treinamento na Academia de Futebol
Vitor Roque, atacante do Palmeiras, durante treinamento (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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