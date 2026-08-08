Dupla 'barra' titularidade de Vitor Roque no Palmeiras Camisa 9 recebeu apenas uma oportunidade na equipe titular desde que retornou de lesão no tornozelo

Vitor Roque recebeu apenas uma oportunidade como titular do Palmeiras desde que retornou de lesão no tornozelo, que o levou a passar por cirurgia no início de maio, após a partida contra o Jacuipense, em abril, no Nubank Parque.

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Durante a pausa para a Copa do Mundo, o camisa 9 utilizou o período de recesso para realizar o processo de recuperação nas instalações da Academia de Futebol, a fim de retomar a forma física ideal. Apesar de ter sido desfalque no duelo contra o Coritiba, o primeiro da segunda metade da temporada, esteve à disposição nos quatro jogos seguintes, incluindo ambas as partidas das oitavas de final da Copa do Brasil. Apenas no jogo de volta contra o Fortaleza, com a classificação já encaminhada, foi titular.

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Entre os principais motivos estão a falta de ritmo de Vitor Roque e, principalmente, a evolução de Mauricio e Ramón Sosa. Apesar de atuarem em posições distintas da do atacante, a dupla ganhou protagonismo no período recente em razão das lesões no setor ofensivo e respondeu dentro de campo.

Desde a mudança para o sistema com três defensores, Mauricio anotou quatro gols em cinco jogos, incluindo dois contra o Coritiba, pelo Brasileirão, e um no confronto diante do Fortaleza, pela Copa do Brasil. Sosa, por sua vez, também soma quatro participações em gols, sendo duas assistências.

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Abel Ferreira detalhou, após a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, que alguns jogadores que tinham status de titulares no início da temporada agora precisam "merecer" a oportunidade de voltar à equipe. Entre os citados está Vitor Roque.

- Eu não dou oportunidades a ninguém, eles trabalham para ter oportunidades, (Vitor) Roque tem que trabalhar para merecer oportunidade - afirmou Abel Ferreira, técnico do Palmeira, em entrevista coletiva após derrota para o Fortaleza.

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O Palmeiras volta a campo neste domingo (9), quando recebe o Internacional, a partir das 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pela 22ª rodada do Brasileirão. Com 47 pontos, a equipe de Abel Ferreira ocupa a liderança da competição, posição que mantém desde a vitória sobre o Botafogo, ainda em março.

Vitor Roque, atacante do Palmeiras, durante treinamento (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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