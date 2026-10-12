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Palmeiras se reapresenta de olho na Libertadores; Sosa tem trauma na coxa

Verdão se reapresentou na Academia de Futebol após a goleada sobre o Corinthians

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
12/10/2026 13:55
Atualizado há 48 minutos
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Treino do Palmeiras
O elenco alviverde durante treinamento na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira (12), na Academia de Futebol, no dia seguinte à goleada por 4 a 1 sobre o Corinthians, no Nubank Parque, pelo Brasileirão. A equipe de Abel Ferreira agora vira a chave e inicia a preparação para a semifinal da Libertadores, com o jogo de ida contra o Fluminense marcado para esta quarta (14), às 21h30, no Maracanã.

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O atacante Ramón Sosa, que sofreu um trauma na coxa direita, também realizou o regenerativo. Os demais fizeram um trabalho técnico de posse de bola e marcação em campo reduzido.

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Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no Derby seguiram o cronograma de atividades regenerativas nas dependências internas do centro de excelência.

Com o resultado positivo nesta 30ª rodada, o Verdão manteve a invencibilidade em clássicos estaduais nesta temporada, com oito vitórias e três empates, e segue na vice-liderança da competição, com 63 pontos, apenas um atrás do Flamengo.

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Ingressos do Palmeiras no jogo de ida estão esgotados

Vendidos com prioridade para os sócios-torcedores do programa Avanti, o Palmeiras informou que os ingressos destinados à torcida do Alviverde no Maracanã para o jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Fluminense, estão esgotados.

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