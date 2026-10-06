Convocados na Data Fifa começam a voltar aos treinos no Palmeiras; veja cronograma
Verdão freta aviões para acelerar volta dos convocados; alguns jogadores se reapresentam nesta terça-feira (6) e elenco segue se preparando para enfrentar o Bahia
Os jogadores do Palmeiras convocados para a Data Fifa começam a se reapresentar nesta terça-feira (6) na Academia de Futebol. A diretoria tem atuado na volta dos atletas com voos fretados para agilizar o retorno dos jogadores.
A equipe comandada por Abel Ferreira treinou neste domingo (4) e segunda-feira (5), tendo em sua programação a realização de mais dois treinos, até quarta-feira (7), visando o duelo contra o Esquadrão de Aço.
Logística para jogadores convocados na Data Fifa
Os primeiros a desembarcarem de volta à Academia de Futebol do Palmeiras são Gustavo Gómez, Sosa e Maurício, aguardados já para o treino na manhã desta terça-feira (6). Os atletas defenderam a seleção do Paraguai e disputaram a última partida da Albirroja em amistoso contra o New York Red Bulls, nesta segunda (5). O Verdão fretou um avião para que os três se reintegrem mais rápido ao grupo.
Tanto Giay e Flaco López, convocados pela seleção argentina, quanto Arias, convocado pela Colômbia, devem voltar a treinar com o elenco do Verdão somente na quarta-feira (7).
As duas seleções entram em campo nesta terça (6). A Argentina enfrenta Benin, às 20h (de Brasília), no Monumental de Núñez, e a Colômbia pega o Peru, às 20h45, em Miami. A expectativa é que o trio esteja à disposição contra o Bahia, e a diretoria do Verdão também fretou dois aviões para trazer os atletas de volta ao Brasil logo após os jogos.
Por outro lado, o lateral Piquerez e o meio-campista Martínez, convocados pelo Uruguai, enfrentam nesta terça-feira (6) a seleção indiana, em Kolkata, na Índia. Pela longa distância, os jogadores voltarão com a delegação da Celeste. Assim, a dupla não deve enfrentar o Bahia e fica à disposição somente para o clássico contra o Corinthians, neste domingo (11).
O Palmeiras seguirá o protocolo médico e avaliará os atletas assim que eles chegarem à Academia de Futebol. O procedimento serve para entender o nível de desgaste físico e definir se haverá condições de jogo para os atletas, visando ao confronto com o Bahia.
Calendário do Palmeiras após a Data Fifa
- 08/10 - Palmeiras x Bahia - Brasileirão
- 11/10 - Palmeiras x Corinthians - Brasileirão
- 14/10 - Fluminense x Palmeiras - Libertadores
- 17/10 - Athletico x Palmeiras - Brasileirão
- 21/10 - Palmeiras x Fluminense - Libertadores
- 24/10 - Palmeiras x RB Bragantino - Brasileirão
- 28/10 - Santos x Palmeiras - Brasileirão
- 01/11 - Palmeiras x Vasco - Copa do Brasil
- 05/11 - Palmeiras x Remo - Brasileirão
- 08/11 - Vasco x Palmeiras - Copa do Brasil
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