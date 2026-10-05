O Palmeiras treinou, com Paulinho em campo, na manhã desta segunda-feira (5), na Academia de Futebol. A atividade teve como foco o duelo contra o Bahia, que será disputado nesta quinta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, em confronto válido pela 29ª rodada do Brasileirão.

O atacante Paulinho, que vem se recuperando de uma lesão sofrida em agosto no tendão do músculo adutor longo da perna direita, começou o processo de transição física e foi ao gramado. Sob a supervisão do Núcleo de Saúde e Performance do clube, o atleta realizou exercícios físicos e trabalhos com bola.

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Como o atacante segue o cronograma estabelecido pela equipe médica, Paulinho não deve enfrentar o Bahia. No entanto, o jogador pode virar opção para o técnico Abel Ferreira nas próximas partidas e ser um reforço para a sequência decisiva da equipe na temporada, que inclui a semifinal da Libertadores, a Copa do Brasil e a briga pelo Brasileirão.

Como foi o treino?

O treino foi dividido em duas partes. A primeira atividade foi técnica, em dimensões reduzidas e com ênfases específicas determinadas pelo técnico do Verdão. Na sequência, o elenco alviverde participou de um aprimoramento de conceitos táticos, como movimentações, marcações, posicionamentos e bolas aéreas, já visando ao duelo contra o Bahia.

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O técnico Abel Ferreira não contou com os oito jogadores convocados para o período da Data Fifa e com o lateral-esquerdo, Jefté, que segue em recuperação de cirurgia no joelho e só voltará aos gramados na próxima temporada.

Elenco do Palmeiras durante treinamento desta segunda-feira (5) - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Logística para jogadores convocados na Data Fifa

Os primeiros a desembarcarem de volta à Academia de Futebol do Palmeiras serão Gustavo Gómez, Sosa e Maurício, que são aguardados na manhã desta terça-feira (6). Os atletas defenderam a seleção do Paraguai e disputaram a última partida com a Albirroja em um amistoso contra o New York Red Bulls, nesta segunda-feira (5).

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Tanto Giay e Flaco López, que foram convocados pela seleção argentina, quanto Arias, convocado pela Colômbia, devem voltar a treinar com o elenco do Verdão somente na quarta-feira (7). Ambas as seleções irão entrar em campo ainda nesta terça-feira (6). A expectativa é que os atletas enfrentem o Bahia.

Por outro lado, o lateral Piquerez e o meio-campista Martínez, convocados pelo Uruguai, enfrentarão, nesta terça-feira (6), a seleção indiana, em Kolkata, na Índia. Pela longa distância, os jogadores voltarão com o elenco da Celeste. Os atletas não devem enfrentar o Bahia e podem estar à disposição somente para o clássico contra o Corinthians, neste domingo (11).