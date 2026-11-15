Palmeiras confirma lesão de Piquerez e atualiza quadro de Murilo

Piquerez passou por reavaliação do departamento médico do Palmeiras e teve diagnosticada uma lesão na coxa direita. O problema ocorreu após a vitória do Uruguai sobre a Argentina, em amistoso disputado nesta Data Fifa. O lateral já iniciou o tratamento, mas é dúvida para o próximo compromisso do time alviverde, diante do Cruzeiro.

+ Decisões e viagens: Palmeiras terá maratona em corrida por feito inédito

Caso o uruguaio não tenha condições de jogo, Abel Ferreira deverá recorrer ao jovem Arthur para ocupar a vaga entre os titulares. A definição da função do jogador, como ala ou lateral, dependerá do esquema tático escolhido pela comissão técnica.

continua após a publicidade

Murilo, por sua vez, apresentou evolução na recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda e deu sequência ao tratamento na Academia de Futebol. O zagueiro, contudo, não estará à disposição nos próximos compromissos do Brasileirão. A expectativa é de que ele esteja recuperado a tempo de disputar a final da Libertadores contra o Estudiantes, marcada para 28 de novembro, em Montevidéu.

Treinamento do Palmeiras

O elenco do Palmeiras voltou a treinar na manhã deste domingo, 15, na Academia de Futebol, após o fim da Data Fifa. A equipe se prepara para o confronto com o Cruzeiro. No duelo de ida, disputado na Arena Barueri, as equipes empataram por 1 a 1, com gol marcado pelo meia-atacante Felipe Anderson.

continua após a publicidade

Sob o comando de Abel Ferreira, os jogadores iniciaram as atividades com exercícios de ativação muscular na parte interna do centro de treinamento. Na sequência, foram a campo para trabalhos em espaços reduzidos. Ao fim da programação, o elenco treinou cobranças de faltas e pênaltis, situações que podem ser decisivas tanto na final da Libertadores quanto na Copa do Brasil.

Abel Ferreira durante treinamento do Palmeiras neste domingo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Calendário do Palmeiras