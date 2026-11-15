Palmeiras confirma lesão de Piquerez e atualiza quadro de Murilo
Lateral sofreu lesão em amistoso pelo Uruguai e segue como dúvida para duelo com o Cruzeiro; zagueiro será desfalque
Piquerez passou por reavaliação do departamento médico do Palmeiras e teve diagnosticada uma lesão na coxa direita. O problema ocorreu após a vitória do Uruguai sobre a Argentina, em amistoso disputado nesta Data Fifa. O lateral já iniciou o tratamento, mas é dúvida para o próximo compromisso do time alviverde, diante do Cruzeiro.
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Caso o uruguaio não tenha condições de jogo, Abel Ferreira deverá recorrer ao jovem Arthur para ocupar a vaga entre os titulares. A definição da função do jogador, como ala ou lateral, dependerá do esquema tático escolhido pela comissão técnica.
Murilo, por sua vez, apresentou evolução na recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda e deu sequência ao tratamento na Academia de Futebol. O zagueiro, contudo, não estará à disposição nos próximos compromissos do Brasileirão. A expectativa é de que ele esteja recuperado a tempo de disputar a final da Libertadores contra o Estudiantes, marcada para 28 de novembro, em Montevidéu.
Treinamento do Palmeiras
O elenco do Palmeiras voltou a treinar na manhã deste domingo, 15, na Academia de Futebol, após o fim da Data Fifa. A equipe se prepara para o confronto com o Cruzeiro. No duelo de ida, disputado na Arena Barueri, as equipes empataram por 1 a 1, com gol marcado pelo meia-atacante Felipe Anderson.
Sob o comando de Abel Ferreira, os jogadores iniciaram as atividades com exercícios de ativação muscular na parte interna do centro de treinamento. Na sequência, foram a campo para trabalhos em espaços reduzidos. Ao fim da programação, o elenco treinou cobranças de faltas e pênaltis, situações que podem ser decisivas tanto na final da Libertadores quanto na Copa do Brasil.
Calendário do Palmeiras
- 18/11 - Cruzeiro x Palmeiras - Brasileirão (35ª rodada)
- 21/11 - Palmeiras x Flamengo - Brasileirão (36ª rodada)
- 24/11 - Chapecoense x Palmeiras - Brasileirão (37ª rodada)
- 28/11 - Palmeiras x Estudiantes - Libertadores
- 02/12 - Palmeiras x Coritiba - Brasileirão (38ª rodada)
- 06/12 - Grêmio x Palmeiras - Copa do Brasil
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