Cruzeiro x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), a partir das 20h30 (de Brasília), no Mineirão
Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão do Premiere (pay-per-view), e o Lance! acompanha a partida em tempo real.
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Ficha do jogo
No último compromisso pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro venceu o Bahia por 3 a 2, como mandante, e se manteve na terceira colocação, dentro da zona de classificação direta para a próxima edição da Libertadores.
O Palmeiras, por sua vez, goleou o Remo por 6 a 1, no Nubank Parque, e manteve a diferença de três pontos para o Flamengo, concorrente direto na disputa pelo título brasileiro. Para o confronto com o Cruzeiro, Abel Ferreira não poderá contar com os convocados Gustavo Gómez, Mauricio e Piquerez, além dos lesionados Paulinho, Murilo e Jefté.
No primeiro turno, em 16 de maio, Palmeiras e Cruzeiro empataram por 1 a 1, na Arena Barueri. Os gols foram marcados por Arroyo e Felipe Anderson.
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Onde assistir ao jogo entre Cruzeiro e Palmeiras
- 🏆 Competição: Campeonato Brasileiro - 35ª rodada
- 📅 Data: 18 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
- 📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
- 👉 Tempo real: O Lance! acompanha em tempo real.
Prováveis escalações
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; William; Fabrício Bruno, Villalba, Rojas; Romero, Zé Lucas (Matheus Henrique), Gerson, Matheus Pereira; Kaio Jorge e Neyser (Arroyo).
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Barboza, Bruno Fuchs e Arthur; Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Andreas Pereira; Felipe Anderson (Emiliano Martínez), Ramón Sosa e Vitor Roque.
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