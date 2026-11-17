Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão do Premiere (pay-per-view), e o Lance! acompanha a partida em tempo real.

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Ficha do jogo CRU PAL BRASILEIRÃO 35ª - Rodada Data e Hora quarta-feira, 18 de novembro, às 20h30 (de Brasília) Local Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Árbitro Anderson Daronco (RS) Assistentes Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS) Var Heber Roberto Lopes (SC) Onde assistir

No último compromisso pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro venceu o Bahia por 3 a 2, como mandante, e se manteve na terceira colocação, dentro da zona de classificação direta para a próxima edição da Libertadores.

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O Palmeiras, por sua vez, goleou o Remo por 6 a 1, no Nubank Parque, e manteve a diferença de três pontos para o Flamengo, concorrente direto na disputa pelo título brasileiro. Para o confronto com o Cruzeiro, Abel Ferreira não poderá contar com os convocados Gustavo Gómez, Mauricio e Piquerez, além dos lesionados Paulinho, Murilo e Jefté.

No primeiro turno, em 16 de maio, Palmeiras e Cruzeiro empataram por 1 a 1, na Arena Barueri. Os gols foram marcados por Arroyo e Felipe Anderson.

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Onde assistir ao jogo entre Cruzeiro e Palmeiras

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro - 35ª rodada

Campeonato Brasileiro - 35ª rodada 📅 Data: 18 de Novembro de 2026

⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) 📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Mineirão, em Belo Horizonte (MG) 📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Premiere (pay-per-view) 👉 Tempo real: O Lance! acompanha em tempo real.

Prováveis escalações

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; William; Fabrício Bruno, Villalba, Rojas; Romero, Zé Lucas (Matheus Henrique), Gerson, Matheus Pereira; Kaio Jorge e Neyser (Arroyo).

Jhon Arias disputa bola em Palmeiras x Cruzeiro, na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Folhapress).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven, Barboza, Bruno Fuchs e Arthur; Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Andreas Pereira; Felipe Anderson (Emiliano Martínez), Ramón Sosa e Vitor Roque.

