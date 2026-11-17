Escalação: Palmeiras encerra preparação, e Abel busca alternativas sem convocados
Alviverde volta a campo nesta quarta-feira (17) para enfrentar o Cruzeiro com desfalques entre os titulares
O Palmeiras encerrou na manhã desta terça-feira (17) a preparação para o confronto com o Cruzeiro, válido pela 35ª rodada do Brasileirão e o primeiro compromisso após o fim da Data Fifa. Sem os jogadores convocados pela seleção paraguaia e com outras baixas por lesão, Abel Ferreira terá de promover mudanças na escalação alviverde.
+ Paulinho convive com lesões no Palmeiras e caminha para ano com menos jogos no Brasil
Gustavo Gómez e Mauricio disputaram o amistoso da seleção paraguaia nesta manhã e, em razão do tempo necessário para o deslocamento de volta ao Brasil, estão confirmados como desfalques. Piquerez também não estará à disposição, após retornar da seleção uruguaia com uma lesão.
Murilo, Paulinho e Jefté completam a lista de desfalques por problemas físicos. O zagueiro e o lateral trabalham para reunir condições de atuar na final da Libertadores contra o Estudiantes, marcada para 28 de novembro. O cenário é mais favorável ao brasileiro, mas ambos seguem fora dos próximos compromissos da equipe.
Já Giay, Flaco López e Arias contarão com uma logística especial organizada pelo Palmeiras, que fretou voos para antecipar o retorno do trio a São Paulo. Os jogadores são aguardados na madrugada desta quarta-feira e passarão por avaliação do departamento médico. A tendência é que os três iniciem a partida no banco de reservas.
Diante do elevado número de desfalques, Abel Ferreira pode abandonar o esquema com três zagueiros e formar a defesa apenas com Barboza e Bruno Fuchs. Outra possibilidade é utilizar Emiliano Martínez, que já desempenhou a função anteriormente, improvisado no setor.
O trio de meio-campistas, por sua vez, permaneceu na Academia de Futebol durante a Data Fifa e deve ser mantido na equipe. Nas laterais, Khellven e o jovem Arthur devem assumir as vagas de Giay e Piquerez, respectivamente.
- Na verdade, a parada da Data FIFA serviu não só para recuperar alguns jogadores que vinham com dores, mas também para treinar. Quando você tem tantos jogos seguidos, não temos tempo para treinar. Essa parada vai nos ajudar muito nesta última sequência de jogos - explicou Barboza.
Provável escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Khellven, Barboza, Bruno Fuchs e Arthur; Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Andreas Pereira; Felipe Anderson (Emiliano Martínez), Ramón Sosa e Vitor Roque.
O Palmeiras ocupa a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com 73 pontos, três a menos que o líder Flamengo. As equipes ainda terão um confronto direto pela 36ª rodada, marcado para o Nubank Parque.
Mais LANCE!
Convocados do Palmeiras: Gómez marca, e Mauricio inicia como reserva
Zagueiro foi titular e permaneceu os 90 minutos em campo; meia foi acionado nos instantes finais do amistoso
Paulinho convive com lesões no Palmeiras e caminha para ano com menos jogos no Brasil
Atacante participou de apenas 11 jogos em 2026 e tem presença incerta na final da Libertadores contra o Estudiantes
Possível arbitragem de Palmeiras e Flamengo repercute: 'Todo mundo sabe'
Definição da arbitragem para confronto direto no Brasileirão gera expectativa
Torcida do Palmeiras reage a atuação de Allan: 'É simples'
Jogador entrou na segunda etapa de Brasil x Singapura
Após hat-trick, Fabiano celebra momento no Palmeiras e destaca apoio do elenco profissional
Após marcar três gols na vitória sobre o Santos, atacante falou sobre a integração com o grupo de Abel Ferreira e soma 15 gols em 32 jogos pelo Sub-20 na temporada
Palmeiras confirma lesão de Piquerez e atualiza quadro de Murilo
Lateral sofreu lesão em amistoso pelo Uruguai e segue como dúvida para duelo com o Cruzeiro; zagueiro será desfalque
Palmeiras terá retorno de titular e mudanças na escalação contra o Cruzeiro
Piquerez foi liberado do segundo amistoso do Uruguai e aparece como a grande novidade
Decisões e viagens: Palmeiras terá maratona em corrida por feito inédito
Equipe enfrentará quatro jogos fora de casa em intervalo de 19 dias
Palmeiras x Flamengo: ingressos à venda para decisão do Brasileirão
Equipes duelam no Nubank Parque, no dia 21 de novembro, em confronto direto na luta pelo título
Com três títulos em disputa, Palmeiras monta logística para reta final da temporada
Alviverde terá seis jogos em 19 dias, com quatro viagens e finais de Libertadores e Copa do Brasil
Giay, Flaco e Piquerez: trio do Palmeiras tem desempenhos distintos em vitória do Uruguai
Atacante permaneceu os 90 minutos no banco de reservas; laterais foram utilizados na vitória por 2 a 1
Estudiantes prepara caravana histórica para a final da Libertadores contra o Palmeiras
Ao todo, 121 ônibus sairão de La Plata para o Uruguai para a decisão da Liberta
Palmeiras vence Santos com hat-trick de Fabiano e avança à final do Paulistão
Alviverde irá encarar o rival Corinthians na decisão do torneio estadual
Mauricio marca pelo Paraguai, e Gómez tem 'jogo dos sonhos' para o Palmeiras
Dupla foi convocada por Alfaro nesta Data Fifa e perderá próximo compromisso do Alviverde no Brasileirão
New York City negocia com Palmeiras e busca contratação de Luighi
Contrato de empréstimo do atacante se encerra ao término da atual temporada; partes negociam permanência
Cria do Palmeiras conquista título e artilharia na Estônia
Wendell Gabriel se destacou jogando pelo FCI Levadia
Carlos Miguel mira feito histórico no Palmeiras: 'Se eu conseguir'
Goleiro revelou grande sonho de atuar pela Seleção
Rival do Palmeiras, Estudiantes é campeão no seu último jogo antes da final da Libertadores
Adversário do Verdão na Liberta conquistou a Supercopa Argentina
Atitude de Andreas Pereira vira assunto com a torcida do Palmeiras: 'Não pode'
Meio-campista pintou o cabelo de loiro às vésperas da final da Libertadores