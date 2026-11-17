O Palmeiras encerrou na manhã desta terça-feira (17) a preparação para o confronto com o Cruzeiro, válido pela 35ª rodada do Brasileirão e o primeiro compromisso após o fim da Data Fifa. Sem os jogadores convocados pela seleção paraguaia e com outras baixas por lesão, Abel Ferreira terá de promover mudanças na escalação alviverde.

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Gustavo Gómez e Mauricio disputaram o amistoso da seleção paraguaia nesta manhã e, em razão do tempo necessário para o deslocamento de volta ao Brasil, estão confirmados como desfalques. Piquerez também não estará à disposição, após retornar da seleção uruguaia com uma lesão.

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Murilo, Paulinho e Jefté completam a lista de desfalques por problemas físicos. O zagueiro e o lateral trabalham para reunir condições de atuar na final da Libertadores contra o Estudiantes, marcada para 28 de novembro. O cenário é mais favorável ao brasileiro, mas ambos seguem fora dos próximos compromissos da equipe.

Já Giay, Flaco López e Arias contarão com uma logística especial organizada pelo Palmeiras, que fretou voos para antecipar o retorno do trio a São Paulo. Os jogadores são aguardados na madrugada desta quarta-feira e passarão por avaliação do departamento médico. A tendência é que os três iniciem a partida no banco de reservas.

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Diante do elevado número de desfalques, Abel Ferreira pode abandonar o esquema com três zagueiros e formar a defesa apenas com Barboza e Bruno Fuchs. Outra possibilidade é utilizar Emiliano Martínez, que já desempenhou a função anteriormente, improvisado no setor.

O trio de meio-campistas, por sua vez, permaneceu na Academia de Futebol durante a Data Fifa e deve ser mantido na equipe. Nas laterais, Khellven e o jovem Arthur devem assumir as vagas de Giay e Piquerez, respectivamente.

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- Na verdade, a parada da Data FIFA serviu não só para recuperar alguns jogadores que vinham com dores, mas também para treinar. Quando você tem tantos jogos seguidos, não temos tempo para treinar. Essa parada vai nos ajudar muito nesta última sequência de jogos - explicou Barboza.

Barboza será mantido na escalação titular do Palmeiras para enfrentar o Cruzeiro (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Barboza, Bruno Fuchs e Arthur; Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Andreas Pereira; Felipe Anderson (Emiliano Martínez), Ramón Sosa e Vitor Roque.

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O Palmeiras ocupa a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com 73 pontos, três a menos que o líder Flamengo. As equipes ainda terão um confronto direto pela 36ª rodada, marcado para o Nubank Parque.