Autor dos três gols da vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Santos, na última sexta-feira (13), Fabiano vive uma fase especial no clube. Destaque do Sub-20, o atacante também vem participando da rotina da equipe profissional e valorizou a recepção dos companheiros e da comissão técnica de Abel Ferreira.

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Após o treino desta segunda-feira (16), na Academia de Futebol, o jogador contou que recebeu os parabéns dos atletas do elenco principal pela atuação na semifinal do Campeonato Paulista Sub-20. Segundo ele, o contato com os profissionais tem sido importante para ganhar confiança e evoluir.

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— Depois dos três gols, os jogadores me deram os parabéns pela partida. É muito legal, ajuda bastante e nos dá muita confiança e muita motivação. Eu estou muito feliz por estar vivendo tudo isso. Acho importante descer para a base, jogar, é bom para a minha formação. Treinar aqui ajuda muito a jogar pelo Sub-20, dá para sentir uma diferença e buscar fazer excelentes jogos — disse.

O atacante também ressaltou a importância de continuar atuando pelas categorias de base enquanto participa dos treinamentos com o grupo principal. Para ele, a experiência contribui diretamente para o desenvolvimento dentro de campo.

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— Fui bem acolhido pelos companheiros, por toda a comissão. Eles me passam confiança, falam comigo e me ajudam a manter a cabeça no lugar. E, quando eu desço para tentar ajudar a equipe, essa conversa que tenho com eles me ajuda muito — completou Fabiano.

Trajetória até o Palmeiras

Fabiano chegou ao Palmeiras por empréstimo do Karpaty Lviv, da Ucrânia. Antes de atuar no futebol europeu, passou pela base do Fluminense e teve oportunidades no profissional do Botafogo, clube pelo qual disputou três partidas em 2024.

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Na atual temporada, Fabiano soma 15 gols em 32 jogos pelo Sub-20. O atacante já foi relacionado para algumas partidas da equipe profissional e segue dividido entre a rotina de treinamentos na Academia de Futebol e os compromissos da base.