Mauricio marca pelo Paraguai, e Gómez tem 'jogo dos sonhos' para o Palmeiras

Convocados para defender o Paraguai nesta Data Fifa, Mauricio e Gustavo Gómez, do Palmeiras, tiveram atuações distintas no amistoso desta terça-feira (13), contra Singapura, no Estádio Nacional, em Kallang.

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Titular da equipe comandada por Gustavo Alfaro, Mauricio marcou um dos gols da vitória por 4 a 1 sobre os singapurianos, nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 30 minutos da etapa final, o meia foi substituído por Julio Enciso.

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Gustavo Gómez, por sua vez, permaneceu no banco de reservas durante os 90 minutos. O zagueiro está entre os jogadores de linha com maior minutagem no futebol mundial em 2026 e foi preservado pela comissão técnica da seleção paraguaia.

A dupla alviverde ainda terá mais um compromisso pela seleção paraguaia: o amistoso contra o Japão, marcado para 17 de novembro, também em território asiático. Com isso, Mauricio e Gustavo Gómez serão desfalques do Palmeiras no confronto com o Cruzeiro, previsto para cerca de 24 horas depois, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

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O Palmeiras tentou, nos bastidores, obter a liberação dos dois jogadores, uma vez que terá uma sequência de seis compromissos em 19 dias, com quatro viagens. No período, a equipe disputará quatro partidas pelo Campeonato Brasileiro, incluindo um confronto direto com o Flamengo na briga pelo título, além das finais da Libertadores e da Copa do Brasil.

Mauricio comemora gol marcado pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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Ramón Sosa, presença frequente nas convocações da seleção paraguaia, ficou fora da lista de Gustavo Alfaro por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda. O atacante, porém, está recuperado para a reta final da temporada 2026 e voltou a figurar entre os relacionados do Palmeiras na vitória sobre o Vasco, que garantiu a classificação alviverde para a final da Copa do Brasil.