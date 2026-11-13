Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Mauricio marca pelo Paraguai, e Gómez tem 'jogo dos sonhos' para o Palmeiras

Dupla foi convocada por Alfaro nesta Data Fifa e perderá próximo compromisso do Alviverde no Brasileirão

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
13/11/2026 12:07
Favorite o Lance! no Google
Mauricio e Gustavo Gómez celebram classificação do Paraguai na Copa do Mundo
Mauricio e Gustavo Gómez, jogadores do Palmeiras (Foto: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

Convocados para defender o Paraguai nesta Data Fifa, Mauricio e Gustavo Gómez, do Palmeiras, tiveram atuações distintas no amistoso desta terça-feira (13), contra Singapura, no Estádio Nacional, em Kallang.

+ New York City negocia com o Palmeiras e busca contratação em definitivo de Luighi

Titular da equipe comandada por Gustavo Alfaro, Mauricio marcou um dos gols da vitória por 4 a 1 sobre os singapurianos, nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 30 minutos da etapa final, o meia foi substituído por Julio Enciso.

continua após a publicidade

Gustavo Gómez, por sua vez, permaneceu no banco de reservas durante os 90 minutos. O zagueiro está entre os jogadores de linha com maior minutagem no futebol mundial em 2026 e foi preservado pela comissão técnica da seleção paraguaia.

A dupla alviverde ainda terá mais um compromisso pela seleção paraguaia: o amistoso contra o Japão, marcado para 17 de novembro, também em território asiático. Com isso, Mauricio e Gustavo Gómez serão desfalques do Palmeiras no confronto com o Cruzeiro, previsto para cerca de 24 horas depois, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O Palmeiras tentou, nos bastidores, obter a liberação dos dois jogadores, uma vez que terá uma sequência de seis compromissos em 19 dias, com quatro viagens. No período, a equipe disputará quatro partidas pelo Campeonato Brasileiro, incluindo um confronto direto com o Flamengo na briga pelo título, além das finais da Libertadores e da Copa do Brasil.

Mauricio celebra o gol da vitoria do Palmeiras sobre o Vasco na Copa do Brasil (Foto Cesar Greco/Palmeiras)
Mauricio comemora gol marcado pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Ramón Sosa, presença frequente nas convocações da seleção paraguaia, ficou fora da lista de Gustavo Alfaro por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda. O atacante, porém, está recuperado para a reta final da temporada 2026 e voltou a figurar entre os relacionados do Palmeiras na vitória sobre o Vasco, que garantiu a classificação alviverde para a final da Copa do Brasil.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Luighi, atacante do Palmeiras

Palmeiras

New York City negocia com Palmeiras e busca contratação de Luighi

Há 52 minutos
Wendell, jogador do Palmeiras, celebra com os braços abertos em partida de futebol.

Futebol Internacional

Cria do Palmeiras conquista título e artilharia na Estônia

Há 1 hora
Goleiro alviverde teve passagem pela Inglaterra antes de retornar ao Brasil (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Carlos Miguel mira feito histórico no Palmeiras: 'Se eu conseguir'

Há 2 horas
Estudiantes levanta taça da Supercopa Argentina (Foto: Divulgação/Estudiantes)

Futebol Internacional

Rival do Palmeiras, Estudiantes é campeão no seu último jogo antes da final da Libertadores

Há 12 horas
Andreas, jogador do Palmeiras, em campo durante a partida, com uniforme verde e patrocinadores visíveis.

Fora de Campo

Atitude de Andreas Pereira vira assunto com a torcida do Palmeiras: 'Não pode'

Há 18 horas
O árbitro Anderson Daronco comprometeu o resultado de Palmeiras x Vasco

Futebol Nacional

Daronco apita? Veja os árbitros da 35° rodada do Brasileirão

Há 19 horas