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Com três títulos em disputa, Palmeiras monta logística para reta final da temporada

Alviverde terá seis jogos em 19 dias, com quatro viagens e finais de Libertadores e Copa do Brasil

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
14/11/2026 12:15
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Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, gesticulando durante treino em campo.
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras terá seis jogos e três títulos em disputa nesta reta final de temporada. Os compromissos serão distribuídos ao longo de 19 dias, entre novembro e dezembro, período em que a equipe comandada por Abel Ferreira fará quatro viagens.

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Antes de iniciar a maratona de compromissos, o Palmeiras terá mais quatro dias de preparação na Academia de Futebol até viajar para Belo Horizonte. Para o duelo pelo Brasileirão, a comissão técnica terá os desfalques dos paraguaios Gustavo Gómez e Mauricio, mas conta com uma operação especial organizada pela diretoria para ter à disposição os demais jogadores convocados por suas seleções.

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Assim como em outras Datas Fifa, o clube fretará voos para antecipar o retorno dos atletas, com exceção da dupla paraguaia. Os jogadores passarão por um processo de recuperação física assim que desembarcarem no Brasil e serão reavaliados pelo departamento médico, que avaliará as condições de cada um. A tendência é que Flaco López, Giay e Arias fiquem como opções no banco de reservas.

Já Piquerez aguarda a liberação da seleção uruguaia após a vitória sobre a Argentina, na última sexta-feira (14), para se reapresentar ao elenco. Caso esteja à disposição, o lateral será titular diante do Cruzeiro, em confronto considerado decisivo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro.

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Piquerez celebra gol no triunfo do Palmeiras sobre o Athletico
Piquerez celebra gol no triunfo do Palmeiras sobre o Athletico (Foto: Divulgação)

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Palmeiras retorna a São Paulo antes da final da Libertadores

O Palmeiras enfrenta a Chapecoense no dia 24 de novembro, fora de casa, no último compromisso antes da final da Libertadores. Como Chapecó não conta com aeroporto internacional, a delegação alviverde retornará a São Paulo após a partida.

O elenco se reapresentará na Academia de Futebol antes de embarcar para Montevidéu, no Uruguai, na tarde de quarta-feira (25). Por exigência da organização do torneio, em razão de compromissos comerciais e institucionais, a delegação deverá chegar à cidade-sede da decisão com três dias de antecedência.

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A comissão técnica manterá o planejamento adotado nos últimos meses e não pretende abrir mão de nenhuma das três frentes de disputa nesta reta final de 2026. Uma possível exceção, porém, poderá ocorrer caso o Palmeiras deixe de ter chances de conquistar o título do Brasileirão após o confronto direto com o Flamengo, pela 35ª rodada.

Caso o Palmeiras esteja a seis pontos de distância do rival, com apenas duas rodadas restantes no Campeonato Brasileiro, a comissão técnica de Abel Ferreira poderá optar por poupar os titulares. A estratégia já foi adotada em 2025, quando a equipe principal permaneceu em São Paulo e não participou do confronto com o Grêmio, último antes da decisão da Libertadores.

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Calendário do Palmeiras

  • 18/11 - Cruzeiro x Palmeiras - Brasileirão (35ª rodada)
  • 21/11 - Palmeiras x Flamengo - Brasileirão (36ª rodada)
  • 24/11 - Chapecoense x Palmeiras - Brasileirão (37ª rodada)
  • 28/11 - Palmeiras x Estudiantes - Libertadores
  • 02/12 - Palmeiras x Coritiba - Brasileirão (38ª rodada)
  • 06/12 - Grêmio x Palmeiras - Copa do Brasil
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