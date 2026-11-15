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Palmeiras terá retorno de titular e mudanças na escalação contra o Cruzeiro

Piquerez foi liberado do segundo amistoso do Uruguai e aparece como a grande novidade

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
15/11/2026 11:22
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Joaquín Piquérez, jogador do Palmeiras, em campo durante o jogo, sorrindo com a camisa branca do clube.
Piquerez, lateral do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Abel Ferreira terá uma série de desfalques para definir a escalação titular do Palmeiras no confronto com o Cruzeiro, na próxima quarta-feira, decisivo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Dos seis jogadores convocados nesta Data Fifa, apenas Piquerez conseguiu liberação do segundo compromisso de sua seleção e estará à disposição da comissão técnica.

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Com isso, o lateral-esquerdo iniciará no sistema defensivo, que não terá a presença de Gustavo Gómez e Murilo. O capitão está em Singapura onde disputa amistoso com o Paraguai no dia 17 de novembro. Devido ao tempo de deslocamento, será desfalque, assim como seu companheiro Mauricio.

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Murilo, por sua vez, sofreu uma lesão muscular durante a classificação para a final da Copa do Brasil e segue em recuperação sob os cuidados do departamento médico. O zagueiro desfalcará o Palmeiras nos próximos três compromissos pelo Brasileirão, mas a comissão técnica trabalha com a expectativa de contar com o titular na decisão da Libertadores contra o Estudiantes.

A dupla argentina segue à disposição de Lionel Scaloni, assim como Arias, convocado pela seleção colombiana. Os três jogadores terão uma logística especial de retorno ao Brasil, organizada pela diretoria, e passarão por avaliações para determinar se terão condições de atuar. A tendência é que todos iniciem a partida no banco de reservas.

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Diante da sequência de desfalques e lesões, Abel Ferreira pode abandonar o sistema com três zagueiros e optar por uma dupla na defesa. Nesse cenário, Alexander Barboza e Bruno Fuchs seriam os titulares. Caso prefira manter o esquema atual, Benedetti aparece como alternativa para completar o trio defensivo.

Por fim, Paulinho segue em tratamento de um trauma na panturrilha sofrido diante do Fluminense e ainda não iniciou o processo de transição física. O atacante disputou apenas 11 partidas na atual temporada, sendo uma como titular, e também desfalcará o Palmeiras contra o Cruzeiro.

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Abel Ferreira anota detalhe em treino do Palmeiras
Abel Ferreira fará alterações na escalação do Palmeiras para enfrentar o Cruzeiro (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Com isso, uma possível escalação do Palmeiras para o próximo jogo tem: Carlos Miguel; Khellven, Barboza, Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Andreas Pereira; Felipe Anderson (Benedetti), Ramón Sosa e Vitor Roque.

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