A torcida do Estudiantes estará em peso na final da Copa Libertadores contra o Palmeiras, no dia 28 de novembro, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Centenário. O clube argentino anunciou nesta sexta-feira (13) uma mobilização impressionante para levar seus torcedores a Montevidéu, no Uruguai, onde será disputada a decisão continental. Ao todo, a caravana chegou à marca de 121 ônibus, todos com as vagas esgotadas nos veículos disponibilizados pelo clube.

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O número tem um significado especial para o Estudiantes: representa os 121 anos de história da instituição, fundada em 1905. Segundo o clube, a mobilização reúne os ônibus oferecidos pela própria diretoria e veículos organizados por diferentes agrupações de torcedores. Nas redes sociais, o time classificou a iniciativa como a maior caravana de sua história e prometeu transformar a capital uruguaia em uma extensão de La Plata.

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Para facilitar a viagem, a diretoria assumiu 70% dos custos do transporte. Com o subsídio, os associados puderam adquirir passagens de ida e volta por 50 mil pesos argentinos (cerca de R$ 183, na cotação atual). O valor, entretanto, não inclui o ingresso para a partida.

Palmeiras e Estudiantes se enfrentam no sábado, 28 de novembro, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu. O Verdão busca o tetracampeonato da Libertadores, enquanto os argentinos tentam levantar a taça pela quinta vez.

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Ingressos para a final da Libertadores

Na últimna semana, as torcidas de Palmeiras e Estudiantes já esgotaram os ingressos exclusivos destinados aos clubes finalistas, que ficarão atrás dos gols do Centenário. Na última quarta-feira (11), CONMEBOL também abriu um novo lote limitado de ingressos da Categoria 2, destinado ao público geral, pelo valor de US$ 250 (cerca de R$ 1,4 mil).

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