Giay, Flaco e Piquerez: trio do Palmeiras tem desempenhos distintos em vitória do Uruguai

O Palmeiras contou com três representantes na vitória do Uruguai por 2 a 1 sobre a Argentina, na noite da última sexta-feira (13), em La Bombonera, no primeiro amistoso da equipe comandada por Scaloni após o fim da "Era Messi".

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Pelo lado uruguaio, Piquerez foi titular e permaneceu em campo por 58 minutos, quando foi substituído por Sebastián Cáceres. O lateral teve uma finalização bloqueada e completou 14 dos 18 passes que tentou na partida, com 78% de aproveitamento.

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Giay e Flaco López, por sua vez, começaram a partida no banco de reservas. O lateral argentino entrou nos minutos finais do segundo tempo, na vaga de Montiel, enquanto o atacante permaneceu entre os reservas durante os 90 minutos.

Logística dos convocados do Palmeiras

O Palmeiras ainda mantém conversas com a federação do Uruguai e caminha para ter a liberação de Piquerez do segundo compromisso da euqipe nesta Data Fifa. Com isso, o lateral retornaria a São Paulo já nos próximos dias e faria parte da preparação com o restante do elenco para a sequência da temporada.

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O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, volta a campo no dia 18 de novembro, quando enfrenta o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, um dia após o fim da Data Fifa.

Giay e Flaco López, por sua vez, seguiram com a delegação argentina e devem participar do amistoso contra a Costa Rica, marcado para 17 de novembro. Como o retorno ao Brasil será mais curto, a dupla não deve ser problema para Abel Ferreira no confronto com o Cruzeiro, mas a tendência é que ambos comecem a partida no banco de reservas.

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Jogadores do Uruguai comemoram após marcarem o primeiro gol durante o amistoso contra a Argentina (Foto: Alejandro PAGNI / AFP)

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